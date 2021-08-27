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  • Кержаков: «Группа «Зенита» в ЛЧ сильнее, чем в предыдущие годы. Со всеми будет сложно»

Кержаков: «Группа «Зенита» в ЛЧ сильнее, чем в предыдущие годы. Со всеми будет сложно»

27 августа 2021, 11:46
2

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

— Честно говоря, сразу после игры с ЦСКА довольно сложно воспринимать эмоционально результаты жеребьевки. Но в принципе и так читалось, что у нас будут сложные соперники, какие-то две команды точно хорошие попадутся, а может и три.

— А если сравнить эту группу с теми что были два последних года?

— А вы как считаете? Конечно, она сильнее.

— Против кого будет играть сложнее всего?

— Все не подарок, особенно на выезде. Со всеми будет сложно.

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Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Зенит Кержаков Михаил
Комментарии (2)
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ilichkadr
1630058692
Миша, тебе без разницы от кого вытаскивать. Будешь работать как вчера с конями, то готов авоську для голов. Тебе понадобится штук 5.
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житель СПб
1630150881
А ты как хотел?! Вечного везения не бывает.
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