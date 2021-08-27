Кержаков: «Группа «Зенита» в ЛЧ сильнее, чем в предыдущие годы. Со всеми будет сложно»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

— Честно говоря, сразу после игры с ЦСКА довольно сложно воспринимать эмоционально результаты жеребьевки. Но в принципе и так читалось, что у нас будут сложные соперники, какие-то две команды точно хорошие попадутся, а может и три.

— А если сравнить эту группу с теми что были два последних года?

— А вы как считаете? Конечно, она сильнее.

— Против кого будет играть сложнее всего?

— Все не подарок, особенно на выезде. Со всеми будет сложно.

Петербуржцы попали в квартет H.

Они сыграют с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме».

Ракицкий: «Подушим «Челси» и «Ювентус» нашими болельщиками. Постараемся их задавить»