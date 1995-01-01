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    Кержаков: «Группа «Зенита» в ЛЧ сильнее, чем в предыдущие годы. Со всеми будет сложно»

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

    — Честно говоря, сразу после игры с ЦСКА довольно сложно воспринимать эмоционально результаты жеребьевки. Но в принципе и так читалось, что у нас будут сложные соперники, какие-то две команды точно хорошие попадутся, а может и три.

    — А если сравнить эту группу с теми что были два последних года?

    — А вы как считаете? Конечно, она сильнее.

    — Против кого будет играть сложнее всего?

    — Все не подарок, особенно на выезде. Со всеми будет сложно.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:46
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11707

      ilichkadr 34 минуты назад

      Миша, тебе без разницы от кого вытаскивать. Будешь работать как вчера с конями, то готов авоську для голов. Тебе понадобится штук 5.

      0
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      Рейтинг: +4221

      Yurok161 1 час назад

      Через пару лет команды из Гибралтара будут для вас сложными соперниками.

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