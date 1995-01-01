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    Ракицкий: «Подушим «Челси» и «Ювентус» нашими болельщиками. Постараемся их задавить»

    Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

    — Как вам жеребьевка?

    — Вообще хорошая. Если честно, хотел «Ливерпуль». Я там просто не играл. А так — нормально. Но получается, что с «Челси» и «Юве» уже играл. Очень крутые команды, крутые игроки в них собраны. Стадионы, болельщики у них тоже крутые.

    Но думаю, мы на «Газпром Арене» тоже подушим их нашими болельщиками! Они у нас очень крутые. Постараемся их задавить.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии16
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      Рейтинг: +20383

      vladimir-7 2 минуты назад

      Ярослав, а если и у Мальме яйца крутые?

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      Рейтинг: +4237

      ЮНик 3 минуты назад

      Хотя бы две ничейки с "Мальме" сгоняли, чтобы превзойти прошлогоднее достижение, "давители" хреновы!

      0
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      Рейтинг: +4622

      SPACE TRUCKIN 8 минут назад

      Челси с Ювентусом присели от страха...вчера смотрел матч с ЦСКА - ну очень туманные перспективы у Зенита в ЛЧ...

      0
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      Рейтинг: +2049

      diadushka 15 минут назад

      одноглазого змея подушишь вместе со своим "капитаном")

      2
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      Рейтинг: +537

      Denis SPb 16 минут назад

      То есть нам только на болельщиков предлагается рассчитывать?...
      А то получается, что у них:
      - крутые команды
      - крутые игроки
      - крутые болельщики
      - крутые стадионы

      А у нас (со слов игрока) только крутые болельщики...
      Счёт 1:4???
      Есть, чем ещё меряться?
      Соберитесь и проявите волю! Будем болеть, только сильно не подводите! Главное не победы, а достойное выступление (против таких-то грандов). К Мальме тоже, надеемся, подойдёте со всей серьёзностью (а не как в прошлые разы к другим клубам, которые обязаны были проходить...)

      0
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      Рейтинг: +596

      GammiD 16 минут назад

      Да что там болельщики, вам бы Вилкова в поле вот тогда бы придушили так придушили))))))

      0
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      Рейтинг: +2117

      Spirit_78 18 минут назад

      Если конечно поганый Роспотребнадзор не будет против.

      1
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      Рейтинг: +333

      Жорик секс обжорик 21 минуту назад

      Пусть Дзюбу вызовут, он умеет душить...

      2
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      Рейтинг: -42

      Землякруглая 30 минут назад

      Уааааахааахааааа...

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      Рейтинг: +60

      Fandorine 33 минуты назад

      Подушить сможете ужика с дзюбой перед матчем

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