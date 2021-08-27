Ракицкий: «Подушим «Челси» и «Ювентус» нашими болельщиками. Постараемся их задавить»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
— Как вам жеребьевка?
— Вообще хорошая. Если честно, хотел «Ливерпуль». Я там просто не играл. А так — нормально. Но получается, что с «Челси» и «Юве» уже играл. Очень крутые команды, крутые игроки в них собраны. Стадионы, болельщики у них тоже крутые.
Но думаю, мы на «Газпром Арене» тоже подушим их нашими болельщиками! Они у нас очень крутые. Постараемся их задавить.
- Петербуржцы попали в квартет H.
- Они сыграют с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме».
Источник: «Матч ТВ»