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  • Ракицкий: «Подушим «Челси» и «Ювентус» нашими болельщиками. Постараемся их задавить»

Ракицкий: «Подушим «Челси» и «Ювентус» нашими болельщиками. Постараемся их задавить»

27 августа 2021, 09:21
36

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

— Как вам жеребьевка?

— Вообще хорошая. Если честно, хотел «Ливерпуль». Я там просто не играл. А так — нормально. Но получается, что с «Челси» и «Юве» уже играл. Очень крутые команды, крутые игроки в них собраны. Стадионы, болельщики у них тоже крутые.

Но думаю, мы на «Газпром Арене» тоже подушим их нашими болельщиками! Они у нас очень крутые. Постараемся их задавить.

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Челси Ювентус Зенит Ракицкий Ярослав
Комментарии (36)
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Garrincha58
1630045793
Ракита сколько тебе Лукаку отгрузит просто страшно подумать
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paracetamol
1630045893
Правильно, Ярик, чего их бояться, погибать, так с музыкой. Не свини же!
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vladik12
1630046447
А они задушат вас футболом. Какой же ты клоун, Ярик.
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Жорик кекс обжорик
1630047161
Пусть Дзюбу вызовут, он умеет душить...
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diadushka
1630047520
одноглазого змея подушишь вместе со своим "капитаном")
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SPACE TRUCKIN
1630047963
Челси с Ювентусом присели от страха...вчера смотрел матч с ЦСКА - ну очень туманные перспективы у Зенита в ЛЧ...
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vladimir-7
1630048292
Ярослав, а если и у Мальме яйца крутые?
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Gothic_Spirit
1630050237
Ужа своего подушишь максимум дома после вылета
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alp
1630051994
с такой игрой мы только гуся можем подушить... а не юве с челси..
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Plyash
1630053327
Ракитский,ты дурак или с детства так?
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