Ракицкий: «Подушим «Челси» и «Ювентус» нашими болельщиками. Постараемся их задавить»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

— Как вам жеребьевка?

— Вообще хорошая. Если честно, хотел «Ливерпуль». Я там просто не играл. А так — нормально. Но получается, что с «Челси» и «Юве» уже играл. Очень крутые команды, крутые игроки в них собраны. Стадионы, болельщики у них тоже крутые.

Но думаю, мы на «Газпром Арене» тоже подушим их нашими болельщиками! Они у нас очень крутые. Постараемся их задавить.