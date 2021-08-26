Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Ахмат» вырвал победу над «Арсеналом» и обогнал «Спартак» в таблице

РПЛ. «Ахмат» вырвал победу над «Арсеналом» и обогнал «Спартак» в таблице

26 августа 2021, 22:31
9

В матче шестого тура РПЛ «Ахмат» одолел «Арсенал» со счетом 2:1.

В первом тайме команды обменялись голами – отличились Мохамед Конате и Данил Степанов. А победный мяч был забит на 95-й минуте – его автор Игорь Коновалов.

Набрав три очка, «Ахмат» поднялся на седьмое место в таблице чемпионата, опередив «Спартак» и «Нижний Новгород». «Арсенал» опустился на 15-ю строчку.

Россия. РПЛ. 6-й тур

Ахмат (Грозный) – Арсенал (Тула) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Конате, 31; 1:1 – Степанов, 38; 2:1 – Коновалов, 90+5.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ахмат Арсенал
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
GoLenaStop
1630006817
Ахмат, когда игра не может быть продолжена из-за травмы игрока, голы забивать нельзя. Честь имейте!
Ответить
balam
1630006980
Бериша-кадр
Ответить
Sancho010365
1630007060
Ахмат, так держать! Молодцы. Дожали. По спорному моменту, всё разрешилось сразу, Арсенал через 2 минуты отквитал.
Ответить
paracetamol
1630013907
«Ахмат» все правильно сделал. Наконец хороший тренер появился, не то что у Арса!
Ответить
vsolon
1630040327
ОПОЗОРИЛИ ИМЯ АХМАТ
Ответить
neveldomha
1630041372
Ахмат всех научит правилам. Прекращать играть нужно по свистку арбитра, а не по собственному желанию.
Ответить
Главные новости
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
22:20
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
22:01
5
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
21:44
7
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
21:21
8
Моуринью высказался о разгроме «Малаги»
21:04
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
20:53
4
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
20:43
27
АПЛ. Хет-трик Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» одержать первую победу в сезоне
20:28
ФотоСаудовский клуб приобрел нападающего сборной Англии за 60+ миллионов
20:17
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
19:53
15
Все новости
Все новости
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
20:53
4
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
20:43
27
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
19:53
15
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
19:50
19
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
19:45
18
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
19:27
146
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
18:25
3
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
18:19
3
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
17:50
2
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
17:38
2
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
17:20
4
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
7
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
11
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
26
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
4
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
8
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
4
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
9
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
16:23
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
4
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
3
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+