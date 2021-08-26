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    РПЛ. «Ахмат» вырвал победу над «Арсеналом» и обогнал «Спартак» в таблице

    В матче шестого тура РПЛ «Ахмат» одолел «Арсенал» со счетом 2:1.

    В первом тайме команды обменялись голами – отличились Мохамед Конате и Данил Степанов. А победный мяч был забит на 95-й минуте – его автор Игорь Коновалов.

    Набрав три очка, «Ахмат» поднялся на седьмое место в таблице чемпионата, опередив «Спартак» и «Нижний Новгород». «Арсенал» опустился на 15-ю строчку.

    Россия. РПЛ. 6-й тур

    Ахмат (Грозный) – Арсенал (Тула) – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Конате, 31; 1:1 – Степанов, 38; 2:1 – Коновалов, 90+5.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    26.08.2021 22:31
    Комментарии4
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      Рейтинг: +282

      Sancho010365 1 час назад

      Ахмат, так держать! Молодцы. Дожали. По спорному моменту, всё разрешилось сразу, Арсенал через 2 минуты отквитал.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +956

      balam 1 час назад

      Бериша-кадр

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7625

      GoLenaStop 1 час назад

      Ахмат, когда игра не может быть продолжена из-за травмы игрока, голы забивать нельзя.
      Честь имейте!

      1
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      Рейтинг: +500

      сутулая собака и лисы > GoLenaStop 39 минут назад

      честь?

      0
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