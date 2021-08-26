РПЛ. «Ахмат» вырвал победу над «Арсеналом» и обогнал «Спартак» в таблице

Ахмат, так держать! Молодцы. Дожали. По спорному моменту, всё разрешилось сразу, Арсенал через 2 минуты отквитал.
В матче шестого тура РПЛ «Ахмат» одолел «Арсенал» со счетом 2:1.
В первом тайме команды обменялись голами – отличились Мохамед Конате и Данил Степанов. А победный мяч был забит на 95-й минуте – его автор Игорь Коновалов.
Набрав три очка, «Ахмат» поднялся на седьмое место в таблице чемпионата, опередив «Спартак» и «Нижний Новгород». «Арсенал» опустился на 15-ю строчку.
Россия. РПЛ. 6-й тур
Ахмат (Грозный) – Арсенал (Тула) – 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Конате, 31; 1:1 – Степанов, 38; 2:1 – Коновалов, 90+5.