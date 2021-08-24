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    Промес и Мозес готовятся к матчу с «Сочи» в общей группе

    Футболисты «Спартака» Квинси Промес и Виктор Мозес восстановились от повреждений. Они работают в общей группе.

    26 августа «Спартак» примет в шестом туре РПЛ «Сочи».

    • Промес в текущем сезоне выходил на поле только в 1-м туре против «Рубина» (0:1).
    • Мозес травмировался в 3-м туре против «Нижнего Новгорода» (1:2).
    • «Спартак» идет в РПЛ 8-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 17:13
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2991

      Kollljan 20 минут назад

      Они не спасут Спартак от поражения.

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      Рейтинг: +10

      smalahov 33 минуты назад

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      Рейтинг: +1958

      Евгений Агеев 43 минуты назад

      На правой фотке точно Промес? Как будто какой то залетный ****)

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      Рейтинг: +9713

      NewLife 1 час назад

      Что-то у них какой-то измученный вид)

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      Рейтинг: +6635

      Fusballer 1 час назад

      Ждём, конечно. Но Мозес не защитник. А Квинси разочаровывает своей игрой.

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      Рейтинг: +7419

      "supermax" > Fusballer 49 минут назад

      ну он вроде и играет сейчас ближе к атаке....а Квинси да...пока жалкая тень

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