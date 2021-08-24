Промес и Мозес готовятся к матчу с «Сочи» в общей группе

Они не спасут Спартак от поражения.
Футболисты «Спартака» Квинси Промес и Виктор Мозес восстановились от повреждений. Они работают в общей группе.
26 августа «Спартак» примет в шестом туре РПЛ «Сочи».
- Промес в текущем сезоне выходил на поле только в 1-м туре против «Рубина» (0:1).
- Мозес травмировался в 3-м туре против «Нижнего Новгорода» (1:2).
- «Спартак» идет в РПЛ 8-м.
Смотрите, кто вернулся!Квинси Промес и Виктор Мозес восстановились от повреждений и готовятся к #СпартакСочи в общей группе pic.twitter.com/QW8Ys5uHNh— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 24, 2021