Промес и Мозес готовятся к матчу с «Сочи» в общей группе

Футболисты «Спартака» Квинси Промес и Виктор Мозес восстановились от повреждений. Они работают в общей группе.

26 августа «Спартак» примет в шестом туре РПЛ «Сочи».

Промес в текущем сезоне выходил на поле только в 1-м туре против «Рубина» (0:1).

Мозес травмировался в 3-м туре против «Нижнего Новгорода» (1:2).

«Спартак» идет в РПЛ 8-м.