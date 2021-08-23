«Чемпионат»: «Краснодар» выступил за отмену лимита на совещании клубов РПЛ

Стала известна позиция «Краснодара» по вопросу изменения лимита на легионеров в РПЛ.

По информации «Чемпионата», «Краснодар» на совещании клубов РПЛ высказался за полную отмену лимита на легионеров.

Ранее стало известно, что за отмену лимита также выступил «Рубин». Однако, большинство клубов лиги склоняется к плавному переходу на лимит «10+15».

Подавляющее большинство клубов также выступает за проведение РПЛ по гладкой системе.

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Клубы РПЛ примут решение по лимиту и реформе чемпионата 31 августа