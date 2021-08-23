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  • «Чемпионат»: «Краснодар» выступил за отмену лимита на совещании клубов РПЛ

«Чемпионат»: «Краснодар» выступил за отмену лимита на совещании клубов РПЛ

23 августа 2021, 17:54
10

Стала известна позиция «Краснодара» по вопросу изменения лимита на легионеров в РПЛ.

По информации «Чемпионата», «Краснодар» на совещании клубов РПЛ высказался за полную отмену лимита на легионеров.

Ранее стало известно, что за отмену лимита также выступил «Рубин». Однако, большинство клубов лиги склоняется к плавному переходу на лимит «10+15».

  • Подавляющее большинство клубов также выступает за проведение РПЛ по гладкой системе.
  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Клубы РПЛ примут решение по лимиту и реформе чемпионата 31 августа

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар
Комментарии (10)
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derrik2000
1629730962
Краснодар УМЕЕТ покупать относительно недорогих и мастеровитых иностранцев. У него ОТЛИЧНАЯ селекционная служба. А у тех, кто "против", на ентом самом месте какие-то проходимцы за зря бабло получают.
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Sancho010365
1629731827
Интересный подход, а зачем нужны футбольные школы. С их "организацией и деятельностью" даже Галицкий справится не может. Руководство клуба само по себе, клуб сам по себе. А как же независимость. Если глубже подумать даже страшно немного становится, футболом не пахнет. И тут становится понятным, многие заинтересованы в отмене лимита, особенно те представители которые начнут свою деятельность на полную катушку. Вы их знаете. Это всё и идёт к этому. РПЛ специально опускают, готовят поэтапно. Я думаю футболисты понимают беспомощность да и тренеры бегут, многие и года не выдерживают (Роберто Манчини).
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NewLife
1629732064
"большинство клубов лиги СКЛОНЯЕТСЯ к плавному переходу на лимит «10+15»." Японская народная песня: атомулиядала, в переводе - сомнение.
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NewLife
1629732203
Предлагаю сделать тайное голосование тренеров, и станет ясно, что нужно футболу, а что - агентам и чиновникам.
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Иван Петров 1986
1629732250
Молодцы !
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Вомбат
1629733633
Семак каждый раз заявляет, что нужна именно отмена лимита, а не новая его форма. Медведев всякий раз подчеркивает, что товарищ не понимает. До чего же противно!
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Ганнибал Лектор
1629738398
Браво, Рубин! Хоть кто-то не лег под агентов
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