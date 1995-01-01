«Чемпионат»: «Краснодар» выступил за отмену лимита на совещании клубов РПЛ

Семак каждый раз заявляет, что нужна именно отмена лимита, а не новая его форма. Медведев всякий раз подчеркивает, что товарищ не понимает. До чего же противно!
Стала известна позиция «Краснодара» по вопросу изменения лимита на легионеров в РПЛ.
По информации «Чемпионата», «Краснодар» на совещании клубов РПЛ высказался за полную отмену лимита на легионеров.
Ранее стало известно, что за отмену лимита также выступил «Рубин». Однако, большинство клубов лиги склоняется к плавному переходу на лимит «10+15».
- Подавляющее большинство клубов также выступает за проведение РПЛ по гладкой системе.
- Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
- Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
Клубы РПЛ примут решение по лимиту и реформе чемпионата 31 августа