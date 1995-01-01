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    «Чемпионат»: «Краснодар» выступил за отмену лимита на совещании клубов РПЛ

    Стала известна позиция «Краснодара» по вопросу изменения лимита на легионеров в РПЛ.

    По информации «Чемпионата», «Краснодар» на совещании клубов РПЛ высказался за полную отмену лимита на легионеров.

    Ранее стало известно, что за отмену лимита также выступил «Рубин». Однако, большинство клубов лиги склоняется к плавному переходу на лимит «10+15».

    • Подавляющее большинство клубов также выступает за проведение РПЛ по гладкой системе.
    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

    Клубы РПЛ примут решение по лимиту и реформе чемпионата 31 августа

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:54
    Комментарии10
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      Рейтинг: +9369

      Вомбат 44 минуты назад

      Семак каждый раз заявляет, что нужна именно отмена лимита, а не новая его форма. Медведев всякий раз подчеркивает, что товарищ не понимает. До чего же противно!

      1
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      Рейтинг: +2584

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Молодцы !

      0
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      Рейтинг: +9685

      NewLife 1 час назад

      Предлагаю сделать тайное голосование тренеров, и станет ясно, что нужно футболу, а что - агентам и чиновникам.

      2
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      Рейтинг: +9685

      NewLife 1 час назад

      "большинство клубов лиги СКЛОНЯЕТСЯ к плавному переходу на лимит «10+15»."
      Японская народная песня: атомулиядала, в переводе - сомнение.

      3
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      Рейтинг: +234

      Sancho010365 1 час назад

      Интересный подход, а зачем нужны футбольные школы. С их "организацией и деятельностью" даже Галицкий справится не может. Руководство клуба само по себе, клуб сам по себе. А как же независимость. Если глубже подумать даже страшно немного становится, футболом не пахнет. И тут становится понятным, многие заинтересованы в отмене лимита, особенно те представители которые начнут свою деятельность на полную катушку. Вы их знаете. Это всё и идёт к этому. РПЛ специально опускают, готовят поэтапно. Я думаю футболисты понимают беспомощность да и тренеры бегут, многие и года не выдерживают (Роберто Манчини).

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      Рейтинг: +595

      Rabinovi_ch > Sancho010365 1 час назад

      Для Галицкого перед глазами наверное пример Игнатьева.
      Воспитали, вырастили, миллионы платили, он их получил и закончил играть в футбол... В итоге, как показывает его игра, выгодно продали.
      Как там дела кстати у Шапи?... 21 год игроку.

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      Рейтинг: +234

      Sancho010365 > Rabinovi_ch 16 минут назад

      Вы меня правильно поняли. Конечно я хотел бы чтобы в Краснодаре играли причём здорово их воспитанники, потому что знаю за них как болеют в крае. На них бы все равнялись и те росли над собой только нужно время. Ну в конце концов наши Шевченко с Ребровым тоже выросли в Украине, а Карпин с Шалимовым тоже ведь не с Африки приехали. А как играли, дух захватывало, немцы дрожали когда Бавария в Киев приезжала в 98-ом. Кстати я бы Ваше внимание обратил на нашего украинца спартаковца Юрана, парень неординарный, что-то он готовит на Дальнем Востоке, работа видна уже на 4-м месте в ФНЛ.

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      Рейтинг: +16515

      derrik2000 1 час назад

      Краснодар УМЕЕТ покупать относительно недорогих и мастеровитых иностранцев.
      У него ОТЛИЧНАЯ селекционная служба.
      А у тех, кто "против", на ентом самом месте какие-то проходимцы за зря бабло получают.

      2
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      Рейтинг: +21246

      bset 1 час назад

      "Плавный переход" - это еще через 2-3 сезона?)) И еще пару десятков миллионов надо выделить на то, чтобы закрепить эту "плавность" материально))

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      Рейтинг: +50845

      portero > bset 49 минут назад

      Плавный переход, это 10-15 лет, а там или шах сдохнет или ишаки вымрут....

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