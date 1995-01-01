Осипенко в матче с «Нижним Новгородом» на третьей минуте забил в свои ворота. Он вызван в сборную России

Ни Максименко, ни Песьякову делать в сборной нечего. А игра идет без прорывов Ростова - так что зря бахвалились накануне игры.
В эти минуты проходит матч пятого тура РПЛ между «Нижним Новгородом» и «Ростовом». На третьей минуте в свои ворота забил защитник гостей Максим Осипенко.
Футболист вызван в сборную России на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022.
- В случае победы «Нижний Новгород» Александра Кержакова поднимется на 5-е место.
- «Ростов», не имеющий в сезоне побед, в случае поражения останется в зоне вылета.
- Это 1-я очная встреча команд.