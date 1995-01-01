Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    2 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    3 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?

    Осипенко в матче с «Нижним Новгородом» на третьей минуте забил в свои ворота. Он вызван в сборную России

    В эти минуты проходит матч пятого тура РПЛ между «Нижним Новгородом» и «Ростовом». На третьей минуте в свои ворота забил защитник гостей Максим Осипенко.

    Футболист вызван в сборную России на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022.

    • В случае победы «Нижний Новгород» Александра Кержакова поднимется на 5-е место.
    • «Ростов», не имеющий в сезоне побед, в случае поражения останется в зоне вылета.
    • Это 1-я очная встреча команд.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:27
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9478

      житель СПб 14 минут назад

      Ни Максименко, ни Песьякову делать в сборной нечего. А игра идет без прорывов Ростова - так что зря бахвалились накануне игры.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88718
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67319
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru