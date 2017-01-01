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    Eurostavka: «Ростов» отказал «Норвичу» в аренде Норманна из-за условия о необязательном выкупе игрока

    Стали известны подробности переговоров между «Ростовом» и «Норвичем» по поводу трансфера полузащитника Матиаса Норманна.

    По информации Eurostavka, английский клуб предлагал 2 миллиона евро за годичную аренду игрока с правом необязательного выкупа за 14 миллионов плюс бонусы до 2 миллионов.

    «Ростов» такой вариант отверг из-за возможных рисков. Они хотят гарантий последующего приобретения норвежца. Переговоры между сторонами продолжаются.

    • Также на Норманна претендовал «Ньюкасл».
    • Его контракт с «Ростовом» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость хавбека – 13 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurostavka

    Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в «Спартак».

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12683

      Skull_Boy 57 минут назад

      Сказочные идиоты, если он отыграет за Норвич в элитном дивизионе Англии ясен красен на него спрос будет, а потом удивляемся почему менеджмент в России на полном нуле, если вокруг долбае_6ы

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      Рейтинг: +164

      Sancool > Skull_Boy 25 минут назад

      А если он после России не заиграет в Норвиче, сыграет 2-3 матча и изредка будет выходить на замену, что тогда? получили 2 миллиона и игрока который никому не интересен?

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