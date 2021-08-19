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  • Eurostavka: «Ростов» отказал «Норвичу» в аренде Норманна из-за условия о необязательном выкупе игрока

Eurostavka: «Ростов» отказал «Норвичу» в аренде Норманна из-за условия о необязательном выкупе игрока

19 августа 2021, 20:56
4

Стали известны подробности переговоров между «Ростовом» и «Норвичем» по поводу трансфера полузащитника Матиаса Норманна.

По информации Eurostavka, английский клуб предлагал 2 миллиона евро за годичную аренду игрока с правом необязательного выкупа за 14 миллионов плюс бонусы до 2 миллионов.

«Ростов» такой вариант отверг из-за возможных рисков. Они хотят гарантий последующего приобретения норвежца. Переговоры между сторонами продолжаются.

  • Также на Норманна претендовал «Ньюкасл».
  • Его контракт с «Ростовом» рассчитан до 2024 года.
  • Рыночная стоимость хавбека – 13 миллионов евро.

Источник: Eurostavka

Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в «Спартак».

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Ростов Норвич Сити Норманн Матиас
Комментарии (4)
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Skull_Boy
1629397475
Сказочные идиоты, если он отыграет за Норвич в элитном дивизионе Англии ясен красен на него спрос будет, а потом удивляемся почему менеджмент в России на полном нуле, если вокруг долбае_6ы
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portero
1629431999
Ну и правильно, бабки на стол, а нет денег, о чем можно говорить, пусть в Ростове поиграет, он ведь не лавку протирает...
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