Eurostavka: «Ростов» отказал «Норвичу» в аренде Норманна из-за условия о необязательном выкупе игрока

Сказочные идиоты, если он отыграет за Норвич в элитном дивизионе Англии ясен красен на него спрос будет, а потом удивляемся почему менеджмент в России на полном нуле, если вокруг долбае_6ы
Стали известны подробности переговоров между «Ростовом» и «Норвичем» по поводу трансфера полузащитника Матиаса Норманна.
По информации Eurostavka, английский клуб предлагал 2 миллиона евро за годичную аренду игрока с правом необязательного выкупа за 14 миллионов плюс бонусы до 2 миллионов.
«Ростов» такой вариант отверг из-за возможных рисков. Они хотят гарантий последующего приобретения норвежца. Переговоры между сторонами продолжаются.
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