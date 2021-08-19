Eurostavka: «Ростов» отказал «Норвичу» в аренде Норманна из-за условия о необязательном выкупе игрока

Стали известны подробности переговоров между «Ростовом» и «Норвичем» по поводу трансфера полузащитника Матиаса Норманна.

По информации Eurostavka, английский клуб предлагал 2 миллиона евро за годичную аренду игрока с правом необязательного выкупа за 14 миллионов плюс бонусы до 2 миллионов.

«Ростов» такой вариант отверг из-за возможных рисков. Они хотят гарантий последующего приобретения норвежца. Переговоры между сторонами продолжаются.