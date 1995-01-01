У Де Дзерби 6 побед в 7 матчах на посту главного тренера «Шахтера»

Мне вот интересно. У Шахтёра столько проблем, слабая и почти бесконкурентная лига, по финансам у них тоже всё не очень. Своя академия у них не сильно выдающаяся, как они делают результат в таких условиях? Причём уже не один десяток лет.
«Шахтер» победил «Монако» (1:0) в первой игре 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
Донецкий клуб выиграл в шести официальных матчах из семи в нынешнем сезоне.
У «Шахтера» три победы в трех встречах ЛЧ. В предыдущем отборочном раунде команда дважды выиграла у «Генка» (2:1 и 2:1).
- «Шахтер» в этом сезоне возглавил Роберто Де Дзерби, ранее работавший в «Сассуоло».
- В декабре сообщалось, что тренер отказал «Спартаку».