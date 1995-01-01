У Де Дзерби 6 побед в 7 матчах на посту главного тренера «Шахтера»

«Шахтер» победил «Монако» (1:0) в первой игре 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Донецкий клуб выиграл в шести официальных матчах из семи в нынешнем сезоне.

У «Шахтера» три победы в трех встречах ЛЧ. В предыдущем отборочном раунде команда дважды выиграла у «Генка» (2:1 и 2:1).