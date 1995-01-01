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    У Де Дзерби 6 побед в 7 матчах на посту главного тренера «Шахтера»

    «Шахтер» победил «Монако» (1:0) в первой игре 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

    Донецкий клуб выиграл в шести официальных матчах из семи в нынешнем сезоне.

    У «Шахтера» три победы в трех встречах ЛЧ. В предыдущем отборочном раунде команда дважды выиграла у «Генка» (2:1 и 2:1).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3303

      Snek 1 час назад

      Мне вот интересно. У Шахтёра столько проблем, слабая и почти бесконкурентная лига, по финансам у них тоже всё не очень. Своя академия у них не сильно выдающаяся, как они делают результат в таких условиях? Причём уже не один десяток лет.

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      Рейтинг: +729

      Alex Y 1 час назад

      Наверно по гороскопу Спартаку не подошел,) есть апрельская новость , что они не интересовались

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