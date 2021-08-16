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  • Чистяков – о пенальти «Зениту» в игре с «Локомотивом»: «В раздевалке всем стало очевидно, что фол на Венделе был»

Чистяков – о пенальти «Зениту» в игре с «Локомотивом»: «В раздевалке всем стало очевидно, что фол на Венделе был»

16 августа 2021, 15:42
10

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал решение судьи Сергея Карасева назначить пенальти в ворота «Зенита» в матче 4-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

— Почему «Зенит» стал создавать больше моментов, оказавшись в меньшинстве?

— Соперник стал поддавливать и слишком сильно выдвигаться вперед. А наши ребята очень хорошо вбегали в свободные зоны. Благодаря этому получалось много моментов и хорошие контратаки.

Поэтому даже в меньшинстве, получается, мы владели инициативой. Думаю, второй тайм «Зенит» может занести себе в актив.

— После игры многие игроки «Зенита» говорили о том, что за секунду перед эпизодом, который привел к назначению пенальти в ворота Кержакова, был фол на Венделе.

— В момент игры я не обратил внимания, но потом после просмотра, да и в раздевалке обсуждали – всем стало очевидно, что фол на Венделе был. Что касается пенальти, то это решение судьи.

— Насколько обидно забить вдесятером, а затем пропустить за две минуты до конца основного времени матча?

— Очень! Была возможность после такого тяжелого матча увезти три очка. Все было в наших руках. Но, повторюсь, 1:1, по большому счету, наверное, закономерный счет в этой игре. Тем не менее, для нас это еще один шаг вперед.

  • «Зенит» почти весь второй тайм отыграл вдесятером после удаления Далера Кузяева.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Чистяков Дмитрий Вендел
Комментарии (10)
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Spirit_78
1629118111
Карасёв как будто ослеп сразу же после возвращения из Европы.
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ySS
1629121553
Всем болеющим за газпром было очевидно и без раздевалки)
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ААМ
1629125797
Слабо судил Карасев. Не удалить игрока, который ударом бутсы вызвал сотрясение мозга у Малкольма за гранью. Кузяева надо было гнать в конце первого тайма.
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portero
1629137839
Ну про этот момент писал сразу и его не мог не видеть Карасев, поэтому назначение пенки смотрится дружной работой команлы судеек... да хрен то с этим, результат есть... тут просто разочарование в Карасе!
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вальтер79
1629141543
физрук лысый теперь абонемент бесплатный на весь год получит от локомотива чтоб ездить на поездах на халяву. отсвистел на славу в матче полупокер судейский
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paracetamol
1629174982
Фол 100%, позор карасю!
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