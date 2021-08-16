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    Чистяков – о пенальти «Зениту» в игре с «Локомотивом»: «В раздевалке всем стало очевидно, что фол на Венделе был»

    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал решение судьи Сергея Карасева назначить пенальти в ворота «Зенита» в матче 4-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

    — Почему «Зенит» стал создавать больше моментов, оказавшись в меньшинстве?

    — Соперник стал поддавливать и слишком сильно выдвигаться вперед. А наши ребята очень хорошо вбегали в свободные зоны. Благодаря этому получалось много моментов и хорошие контратаки.

    Поэтому даже в меньшинстве, получается, мы владели инициативой. Думаю, второй тайм «Зенит» может занести себе в актив.

    — После игры многие игроки «Зенита» говорили о том, что за секунду перед эпизодом, который привел к назначению пенальти в ворота Кержакова, был фол на Венделе.

    — В момент игры я не обратил внимания, но потом после просмотра, да и в раздевалке обсуждали – всем стало очевидно, что фол на Венделе был. Что касается пенальти, то это решение судьи.

    — Насколько обидно забить вдесятером, а затем пропустить за две минуты до конца основного времени матча?

    — Очень! Была возможность после такого тяжелого матча увезти три очка. Все было в наших руках. Но, повторюсь, 1:1, по большому счету, наверное, закономерный счет в этой игре. Тем не менее, для нас это еще один шаг вперед.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 15:42
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2514

      ySS 36 минут назад

      Всем болеющим за газпром было очевидно и без раздевалки)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2055

      Spirit_78 1 час назад

      Карасёв как будто ослеп сразу же после возвращения из Европы.

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      Рейтинг: +6453

      Fusballer > Spirit_78 1 час назад

      Многочисленное золото Зенита ослепило.

      2
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      Рейтинг: +792

      lysenkoff > Fusballer 23 минуты назад

      Ослеп в пользу Локомотива, это золото Зенита ослепило?
      Лишь бы высрать из своего рта коммент про Зенит.

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