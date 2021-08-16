Чистяков – о пенальти «Зениту» в игре с «Локомотивом»: «В раздевалке всем стало очевидно, что фол на Венделе был»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал решение судьи Сергея Карасева назначить пенальти в ворота «Зенита» в матче 4-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

— Почему «Зенит» стал создавать больше моментов, оказавшись в меньшинстве?

— Соперник стал поддавливать и слишком сильно выдвигаться вперед. А наши ребята очень хорошо вбегали в свободные зоны. Благодаря этому получалось много моментов и хорошие контратаки.

Поэтому даже в меньшинстве, получается, мы владели инициативой. Думаю, второй тайм «Зенит» может занести себе в актив.

— После игры многие игроки «Зенита» говорили о том, что за секунду перед эпизодом, который привел к назначению пенальти в ворота Кержакова, был фол на Венделе.

— В момент игры я не обратил внимания, но потом после просмотра, да и в раздевалке обсуждали – всем стало очевидно, что фол на Венделе был. Что касается пенальти, то это решение судьи.

— Насколько обидно забить вдесятером, а затем пропустить за две минуты до конца основного времени матча?

— Очень! Была возможность после такого тяжелого матча увезти три очка. Все было в наших руках. Но, повторюсь, 1:1, по большому счету, наверное, закономерный счет в этой игре. Тем не менее, для нас это еще один шаг вперед.

«Зенит» почти весь второй тайм отыграл вдесятером после удаления Далера Кузяева.