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  • РПЛ. «Краснодар» победил «Арсенал», «Рубин» сыграл вничью с «Крыльями»

РПЛ. «Краснодар» победил «Арсенал», «Рубин» сыграл вничью с «Крыльями»

15 августа 2021, 21:55
42

Закончились два матча 4-го тура чемпионата России.

Дубль Евгения Луценко не спас тульский «Арсенал» от поражения в матче с «Краснодаром» (2:3).

«Рубин» впервые потерял очки, сыграв вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

Россия. РПЛ. 4-й тур

Краснодар – Арсенал (Тула) – 3:2 (3:1)

Голы: 0:1 – Луценко, 10; 1:1 – Кабелла, 24; 2:1 – Газинский, 29; 3:1 – Кордоба, 37; 3:2 – Луценко, 86.

Рубин (Казань) – Крылья Советов (Самара) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Сергеев, 59; 1:1 – Хван Ин Бом, 63.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Арсенал Рубин Крылья Советов
Комментарии (42)
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Красногорск_Фан
1629053881
Гол Крыльев советов был красив. Гол тура наверно. Рубин существенно притормозил. Краснодар в 1-м тайме играл роскошно (а не мучался и отбывал номер). Во 2-м не смотрел. Поздравляю с победой!
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Alex Y
1629053930
КС с первым очком) ну и Краснодар с победой
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Январь 59
1629053946
Ну не могут быки без валидола. То пропускают в самом начале, то пенальти не забьют и тут же пропускают. Как же задолбали эти бездарные исполнители пенальти без разбега. Могли под занавес и забить и пропустить. Фух!! Можно выдохнуть, и успокоиться.
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владимир миронов
1629054240
Это шоу на поле, которое устроил Краснодар, только с большой натяжкой можно назвать футболом.
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Кузьмич на трибуне
1629054706
Болельщиков Краснодара с победой. Первый тайм, быки смотрелись здорово, не смотря на первый пропущенный гол. Дальше просто феерили. А во втором хотели закатить в ворота из вратарской. А вот с пенальти у быков опять проблемы. Сами не забили и тут же пропустили. Второй тайм на стороне гостей.
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житель СПб
1629055210
А результат Рубина - объективен. Везение не могло быть бесконечным. Предположу, что и дальше не все будет столь оптимистично, как в начале сезона. Крыльям - поздравления с очком!
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_Marqella_
1629056456
Вот в этом весь Рубин,как можно было проиграть полякам, непонятно,у самарцев хорошая команда,очков они явно не добрали в первых турах...Ответ на вопрос, может ли рубин претендовать на тройку,ответ нет... Хотя имею очень большую симпатию к работе Слуцкого..
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Persona_non_Grata
1629058766
Не удивлен после просмотра игры Рубина в ЛК .
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zigbert
1629060069
Краснодар с победой! Хотя вопросов по игре еще много.
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ySS
1629061263
Результаты ожидаемые. Сергеева с почином в РПЛ!
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