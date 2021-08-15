РПЛ. «Краснодар» победил «Арсенал», «Рубин» сыграл вничью с «Крыльями»

Закончились два матча 4-го тура чемпионата России.

Дубль Евгения Луценко не спас тульский «Арсенал» от поражения в матче с «Краснодаром» (2:3).

«Рубин» впервые потерял очки, сыграв вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

Россия. РПЛ. 4-й тур

Краснодар – Арсенал (Тула) – 3:2 (3:1)

Голы: 0:1 – Луценко, 10; 1:1 – Кабелла, 24; 2:1 – Газинский, 29; 3:1 – Кордоба, 37; 3:2 – Луценко, 86.

Рубин (Казань) – Крылья Советов (Самара) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Сергеев, 59; 1:1 – Хван Ин Бом, 63.

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