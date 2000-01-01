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    РПЛ. «Краснодар» победил «Арсенал», «Рубин» сыграл вничью с «Крыльями»

    Закончились два матча 4-го тура чемпионата России.

    Дубль Евгения Луценко не спас тульский «Арсенал» от поражения в матче с «Краснодаром» (2:3).

    «Рубин» впервые потерял очки, сыграв вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

    Россия. РПЛ. 4-й тур

    Краснодар – Арсенал (Тула) – 3:2 (3:1)

    Голы: 0:1 – Луценко, 10; 1:1 – Кабелла, 24; 2:1 – Газинский, 29; 3:1 – Кордоба, 37; 3:2 – Луценко, 86.

    Рубин (Казань) – Крылья Советов (Самара) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Сергеев, 59; 1:1 – Хван Ин Бом, 63.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:55
    Комментарии29
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      Рейтинг: +3401

      _Marqella_ 4 минуты назад

      Вот в этом весь Рубин,как можно было проиграть полякам, непонятно,у самарцев хорошая команда,очков они явно не добрали в первых турах...Ответ на вопрос, может ли рубин претендовать на тройку,ответ нет... Хотя имею очень большую симпатию к работе Слуцкого..

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      Рейтинг: +9191

      житель СПб 25 минут назад

      А результат Рубина - объективен. Везение не могло быть бесконечным. Предположу, что и дальше не все будет столь оптимистично, как в начале сезона. Крыльям - поздравления с очком!

      3
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      Рейтинг: +9191

      житель СПб 27 минут назад

      Поздравляю Краснодар с победой, очень нужной! Желаю стабильности в игре.

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      Рейтинг: +16085

      JTherry 32 минуты назад

      после волжского дерби ценник на Хвичу взлетел до 20 лимоноффф...) КрыСы, молодцы, с почином!!!)

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      Рейтинг: +11515

      ilichkadr > JTherry 27 минут назад

      Полагаешь, что кто-то отвалит за Хвичу 20 лямов?

      0
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      Рейтинг: +50486

      portero > ilichkadr 24 минуты назад

      Думаю он прикалывается.

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      Рейтинг: +16085

      JTherry > ilichkadr 21 минуту назад

      не заметил, что в фразе есть сатирические нотки? теперь по вопросу: все разговоры по поводу продажи Хвичи в топ-лигу, болтовня агентов, надувание щек... но "впарить" можно любого - пример Коко заразителен...

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      Рейтинг: +2910

      Кузьмич на трибуне 33 минуты назад

      Болельщиков Краснодара с победой. Первый тайм, быки смотрелись здорово, не смотря на первый пропущенный гол. Дальше просто феерили. А во втором хотели закатить в ворота из вратарской. А вот с пенальти у быков опять проблемы. Сами не забили и тут же пропустили. Второй тайм на стороне гостей.

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      Рейтинг: +50486

      portero > Кузьмич на трибуне 25 минут назад

      Слишком уверовали в победу и чуть не упустили... печальный второй тайм, что-то шло не так.

      1
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      Рейтинг: +2910

      Кузьмич на трибуне > portero 19 минут назад

      Что пошло не так??? Так пенальти надо забивать, а не бить с места. То Классон не забил и пропустили и проиграли. Теперь Кордоба решил ворваться в группу бомбардиров.

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      Рейтинг: +16431

      derrik2000 40 минут назад

      Смотрел Рубин - Крылья Советов.
      И КАК Сергеев НЕ реализовал первый выход один-в-один с Дюпиным???
      Мастерства и хладнокровия, видимо, не хватило... ((
      Зеньковский, думаю, ЛУЧШИЙ ИГРОК.
      Как Крыльев в атаке, так и матча в целом.
      Крылья порадовали: не робеют, борются. Даже в гостях с таким соперником, как Рубин.
      А Рубин...
      Жалкое подобие себя прошлосезонного.
      Всё так и должно быть.
      Макарова продали,
      А как не продать, раз зарплата в Динамо В ШЕСТЬ РАЗ ВЫШЕ???
      И остались с понторезом Кварцхелией, против которого уже все приспособились, да и сам Хвича, похоже, уже не горит желанием что-то там доказывать-показывать в Казани: решение покинуть РПЛ папой уже принято.
      Других вариантов в атаке на сегодняшний день у Рубина нет.

      2
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      Рейтинг: +11515

      ilichkadr > derrik2000 29 минут назад

      У Слуцкого одна и та же тактика на протяжении многих лет. В ЦСКА ставка делалась на Думбию, позже на быстрого Мусу, а в Рубине вся надежда на Хвичу.
      Хвичи, Деспотовича нет и игры нет. Театр одного актёра и не более того.

      3
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      ...
      Рейтинг: +16431

      derrik2000 > ilichkadr 27 минут назад

      А что с Деспотовичем, как-то упустил его из виду?
      Травмирован?

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      Рейтинг: +11515

      ilichkadr > derrik2000 23 минуты назад

      Не, его отзаявили, чтобы заявить Тальби. Он в клубе, но сидит на трибуне, получает бабки и радуется жизни.

      1
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      Рейтинг: +16431

      derrik2000 > ilichkadr 21 минуту назад

      Во, блин! D
      Любой бы НА ТАКОЕ согласился, предварительно подписав контракт и будучи заявленным за клуб на сезон.
      Под словом "любой" я имею в виду, подавляющее большинство жителей России. ))
      И не только России.

      0
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      Рейтинг: +6324

      владимир миронов 41 минуту назад

      Это шоу на поле, которое устроил Краснодар, только с большой натяжкой можно назвать футболом.

      3
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      ...
      Рейтинг: +50486

      portero > владимир миронов 27 минут назад

      В обороне пожар, просто её нет, чего Гончар тянул с заменами, а нафиг выпустил дебилов которые рвутся гол забить, даже на последней минуте, не могли мяч подержать...
      Три очка не пахнут, может будет прогресс...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +178

      Sancho010365 42 минуты назад

      Рубин не играл, а мучился! Обидно. Возможно четверговский матч их подломил и не настроились на КС. КС смотрелись неплохо, возможно прорвёт.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7573

      GoLenaStop 43 минуты назад

      А, Краснодар с кучей ляпов - все же выиграл!
      Арсенал - играйте смелее.
      Рубин сырой, слабая физа.
      Спасибо всем командам за игру!
      С ув.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +9502

      alex1951 44 минуты назад

      Болелы Динамо! Не все так уж и плохо....
      Сами не справились,так Рубин Штейна (Слуцкага) подсобил.....
      Да и ,,Газ - вонючки,, подыграли......Интрига сохраняется....Оторваться не дадим никому,вперед к медалям! ДИНАМО-Сила в движении))))

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