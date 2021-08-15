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    Малком: «Не сомневаюсь, что Клаудиньо забьет множество голов за «Зенит»

    Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал трансфер соотечественника Клаудиньо. Они дружат с детства.

    «Клаудиньо очень скромный и радушный парень. Прямо сейчас исполняется его мечта – играть в Европе. Каждый мальчишка в Бразилии спит и видит как уезжает играть в европейский клуб. Не сомневаюсь, что Клаудиньо станет частью истории «Зенита» и забьет здесь множество мячей. Его игровые и личные качества не вызывают вопросов», – сказал Малком.

    • Оба бразильца, Клаудиньо и Малком, стали олимпийскими чемпионами в этом месяце.
    • «Зенит» купил Клаудиньо у «Брагантино» за 12 миллионов евро.
    • Контракт с российским клубом рассчитан на 5 лет.

    Малком: «Перед переходом Клаудиньо в «Зенит» сказал ему: «Там ты будешь счастлив»

    Клаудиньо: «Малком – мой друг детства. Уверен, бразильцы помогут мне быстро адаптироваться в «Зените»

    Семак – Клаудиньо: «Много денег дали? Сначала работа – потом деньги»

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 14:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6642

      Рубинище 25 минут назад

      Лига чемпионов покажет. посмотрим, будет ли, такой же настрой в играх с НН или Уралом, или так же отрабатывать в обороне, как в Японии. удачи им в Зените-хватит уже абсераться, настрой вроде бы заряженный.

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      Рейтинг: +10075

      Литейный4 38 минут назад

      Забивной парень и техничный. Удачи ему в клубе чемпионов.

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