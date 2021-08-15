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  • Малком: «Не сомневаюсь, что Клаудиньо забьет множество голов за «Зенит»

Малком: «Не сомневаюсь, что Клаудиньо забьет множество голов за «Зенит»

15 августа 2021, 14:15
8

Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал трансфер соотечественника Клаудиньо. Они дружат с детства.

«Клаудиньо очень скромный и радушный парень. Прямо сейчас исполняется его мечта – играть в Европе. Каждый мальчишка в Бразилии спит и видит как уезжает играть в европейский клуб. Не сомневаюсь, что Клаудиньо станет частью истории «Зенита» и забьет здесь множество мячей. Его игровые и личные качества не вызывают вопросов», – сказал Малком.

  • Оба бразильца, Клаудиньо и Малком, стали олимпийскими чемпионами в этом месяце.
  • «Зенит» купил Клаудиньо у «Брагантино» за 12 миллионов евро.
  • Контракт с российским клубом рассчитан на 5 лет.

Малком: «Перед переходом Клаудиньо в «Зенит» сказал ему: «Там ты будешь счастлив»

Клаудиньо: «Малком – мой друг детства. Уверен, бразильцы помогут мне быстро адаптироваться в «Зените»

Семак – Клаудиньо: «Много денег дали? Сначала работа – потом деньги»

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Малком Клаудиньо
Комментарии (8)
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Рубинище
1629027622
Лига чемпионов покажет. посмотрим, будет ли, такой же настрой в играх с НН или Уралом, или так же отрабатывать в обороне, как в Японии. удачи им в Зените-хватит уже абсераться, настрой вроде бы заряженный.
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knikos
1629029719
Мног забьёт , не много ...Его задача другая - организация атаки и выхода из обороны в быструю атаку или контратаку . Ну и в позиционной атаке , где порой у Зенита сложности , надеюсь , сможет вносить остроту . Один момент , у него хороший удар со средней дистанции , не очень сильный , но , как правило , точный . Удачи ! Очень хочется его побыстрее увидеть на поле в футболке Зенита . Надеюсь , Семак выпустит его в матче с Локо . Понятно , не в старте , на замену .
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житель СПб
1629030439
Читаю и немного наивно начинаю мечтать о каком-то положительном результате в ЛЧ. А с другой стороны. почему бы и нет?! У нас есть Азмун, Малком, Клаудиньо и даже Дзюба! Вперед, за Питер!
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portero
1629031052
От тебя до сих пор ждут хорошей игры, а ты тупишь и играешь очень слабо...
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BarStep
1629032430
Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня.. Ну чего парни, сегодня начинаем?!
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