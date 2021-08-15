Малком: «Не сомневаюсь, что Клаудиньо забьет множество голов за «Зенит»

Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал трансфер соотечественника Клаудиньо. Они дружат с детства.

«Клаудиньо очень скромный и радушный парень. Прямо сейчас исполняется его мечта – играть в Европе. Каждый мальчишка в Бразилии спит и видит как уезжает играть в европейский клуб. Не сомневаюсь, что Клаудиньо станет частью истории «Зенита» и забьет здесь множество мячей. Его игровые и личные качества не вызывают вопросов», – сказал Малком.

Оба бразильца, Клаудиньо и Малком, стали олимпийскими чемпионами в этом месяце.

«Зенит» купил Клаудиньо у «Брагантино» за 12 миллионов евро.

Контракт с российским клубом рассчитан на 5 лет.

Малком: «Перед переходом Клаудиньо в «Зенит» сказал ему: «Там ты будешь счастлив»

Клаудиньо: «Малком – мой друг детства. Уверен, бразильцы помогут мне быстро адаптироваться в «Зените»

Семак – Клаудиньо: «Много денег дали? Сначала работа – потом деньги»