Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    2 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    3 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?

    Клаудиньо: «Малком – мой друг детства. Уверен, бразильцы помогут мне быстро адаптироваться в «Зените»

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо дал понять, что у него не должно возникнуть проблем с адаптацией. Он с детства дружит с Малкомом.

    «Я очень обрадовался варианту с «Зенитом», потому что тут играет Малком. Он мой друг детства, мы очень давно знакомы. Счастлив, что буду носить зенитовскую футболку. Уверен, что бразильцы помогут мне быстро адаптироваться», – сказал Клаудиньо.

    • Оба бразильца, Клаудиньо и Малком, стали олимпийскими чемпионами в этом месяце.
    • «Зенит» купил Клаудиньо у «Брагантино» за 12 миллионов евро.
    • Контракт с российским клубом рассчитан на 5 лет.

    Семак – Клаудиньо: «Много денег дали? Сначала работа – потом деньги»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:56
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88456
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67172
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru