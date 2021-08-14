Клаудиньо: «Малком – мой друг детства. Уверен, бразильцы помогут мне быстро адаптироваться в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо дал понять, что у него не должно возникнуть проблем с адаптацией. Он с детства дружит с Малкомом.

«Я очень обрадовался варианту с «Зенитом», потому что тут играет Малком. Он мой друг детства, мы очень давно знакомы. Счастлив, что буду носить зенитовскую футболку. Уверен, что бразильцы помогут мне быстро адаптироваться», – сказал Клаудиньо.

Оба бразильца, Клаудиньо и Малком, стали олимпийскими чемпионами в этом месяце.

«Зенит» купил Клаудиньо у «Брагантино» за 12 миллионов евро.

Контракт с российским клубом рассчитан на 5 лет.

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