Малком: «Перед переходом Клаудиньо в «Зенит» сказал ему: «Там ты будешь счастлив»

Нападающий «Зенита» Малком рассказал об общении с Клаудиньо до его перехода в клуб. Игроки дружат с детства.

– В Японии на Олимпиаде вы общались с Клаудиньо уже как будущие одноклубники?

– Да! Когда появились первые новости, что он может переехать в Петербург, я сразу сказал ему: «Ты должен принять это решение, в «Зените» ты будешь счастлив. Это самый большой клуб России, хорошо известный в Европе, и ты быстро сможешь адаптироваться – мы все будем тебе помогать!». И я очень рад за него, что теперь он с нами – знаю, что Клаудиньо принесет много пользы.

Оба бразильца, Клаудиньо и Малком, стали олимпийскими чемпионами в этом месяце.

«Зенит» купил Клаудиньо у «Брагантино» за 12 миллионов евро.

Контракт с российским клубом рассчитан на 5 лет.

Клаудиньо: «Малком – мой друг детства. Уверен, бразильцы помогут мне быстро адаптироваться в «Зените»

Семак – Клаудиньо: «Много денег дали? Сначала работа – потом деньги»