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    Малком: «Перед переходом Клаудиньо в «Зенит» сказал ему: «Там ты будешь счастлив»

    Нападающий «Зенита» Малком рассказал об общении с Клаудиньо до его перехода в клуб. Игроки дружат с детства.

    – В Японии на Олимпиаде вы общались с Клаудиньо уже как будущие одноклубники?

    – Да! Когда появились первые новости, что он может переехать в Петербург, я сразу сказал ему: «Ты должен принять это решение, в «Зените» ты будешь счастлив. Это самый большой клуб России, хорошо известный в Европе, и ты быстро сможешь адаптироваться – мы все будем тебе помогать!». И я очень рад за него, что теперь он с нами – знаю, что Клаудиньо принесет много пользы.

    • Оба бразильца, Клаудиньо и Малком, стали олимпийскими чемпионами в этом месяце.
    • «Зенит» купил Клаудиньо у «Брагантино» за 12 миллионов евро.
    • Контракт с российским клубом рассчитан на 5 лет.

    Клаудиньо: «Малком – мой друг детства. Уверен, бразильцы помогут мне быстро адаптироваться в «Зените»

    Семак – Клаудиньо: «Много денег дали? Сначала работа – потом деньги»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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