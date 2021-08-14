Агент Влашича: «Я действительно работаю над трансфером Николы»

Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, дал комментарий касательно будущего своего клиента.

«Слова отца Влашича? В данный момент я действительно работаю над трансфером Николы. Это все, что я могу сказать на данный момент», – заявил агент.