Агент Влашича: «Я действительно работаю над трансфером Николы»

Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, дал комментарий касательно будущего своего клиента.
«Слова отца Влашича? В данный момент я действительно работаю над трансфером Николы. Это все, что я могу сказать на данный момент», – заявил агент.
- Рыночная стоимость хорвата – 30 миллионов евро.
- В новом сезоне игрок провел за ЦСКА 2 матча, результативными действиями не отличался.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
- С Влашичем продолжает контактировать «Милан».
Источник: Sport24