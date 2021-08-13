Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    2 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    3 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?

    Агент Влашича: «Я действительно работаю над трансфером Николы»

    Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, дал комментарий касательно будущего своего клиента.

    «Слова отца Влашича? В данный момент я действительно работаю над трансфером Николы. Это все, что я могу сказать на данный момент», – заявил агент.

    • Рыночная стоимость хорвата – 30 миллионов евро.
    • В новом сезоне игрок провел за ЦСКА 2 матча, результативными действиями не отличался.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
    • С Влашичем продолжает контактировать «Милан».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:41
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1836

      acor94 39 минут назад

      Ракицкому получить наше граждансвто, чтоб легионером не был, а этого югослава к нам!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8291

      Cleaner 2 часа назад

      Слишком много стало тут писанины о Влашиче. И все не про его игру...(

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20060

      vladimir-7 > Cleaner 23 минуты назад

      То папаша неудачно выступил, что главное для Влашича
      уйти из ЦСКА, а не найти ему команду для перехода, то
      агент оправдывается, что не сидит на месте, а работает над его трансфером, а переход, на самом деле, стоит на месте.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88456
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67172
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru