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Отец Влашича: «Главное для Николы – уйти из ЦСКА»

13 августа 2021, 17:53
47

Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича, в очередной раз рассказал о желании своего сына сменить команду.

«Первое и главное для Николы – уйти из ЦСКА. Однозначно, он хочет покинуть клуб, ему пора уходить.

В ЦСКА об этом знают. Для Николы все ясно, он это чувствует, и это главное. Посмотрим, что случится», – сказал Влашич-старший.

Ранее стало известно, что «Милан» продолжает контактировать с хорватским хавбеком.

  • Рыночная стоимость Влашича – 30 миллионов евро.
  • В новом сезоне игрок провел за ЦСКА 2 матча, результативными действиями не отличался.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

Источник: Net.hr
Россия. Премьер-лига ЦСКА Влашич Никола
Комментарии (47)
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DemSerg
1628866722
Пусть уходит, если это главное. С уплатой отступных, конечно же.
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Snek
1628866851
Очередной Кейсуке Хонда, Сейду Думбия, Милош Красич и т.д. Играет хорошо в РПЛ, думает, что где-то выше он сможет играть... Для Влашича сейчас уйти из ЦСКА - это потерять стабильную игровую практику на среднем уровне, а это значит в сборную он попадать будет очень редко. И самое главное, а куда уйти? Европейские клубы ясно дают понять, что тратятся на него не хотят, а это говорит о том, что он того не стоит. И самое интересное, почему Милан хочет его сначала взять в аренду? Потому что не хочет рисковать, отдавать за лавочника даже 20 лямов, не говоря уж о том, что в контракте сумма отступных 30 лямов. Влашич себя сильно переоценил, сейчас он начнёт играть в ЦСКА без мотивации и на следующий год, либо по окончании контракта никому кроме как в третьесортной лиге он не будет нужен.
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ilichkadr
1628869956
Ну, Влашич-старший выкупайте с сынком контракт с клубом и валите куда хотите.
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knikos
1628870111
Жаль , что дело так обстоит . Это несомненно навредит самому Влашичу . И выхода уже нет приемлемого . Сам себя поставил перед тупиком . Останется в ЦСКА , будет играть без мотивации - вообще никуда в приличный клуб не попадёт , ну в Европу . Будет упорствовать с уходом ... но Милан-то не хочет сразу покупать , сомневается . Куда-то в другой чемп , там деньги не такие платят , как в РПЛ . В РПЛ в другой клуб перейти , так репутация подмочена , кто захочет "вертилу" такого себе брать ? Останется в итоге ни с чем . Хороший игрок , жаль , что зазвездился ...
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житель СПб
1628871076
Игрок уже играть не хочет. Надо срочно продавать. Так будет лучше всем.
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insider_retro
1628871669
У ЦСКА нынче положение, конечно, не завидное... Но и Влашич возомнил о себе значительно больше, чем он из себя представляет... Особенно в последние месяцы...
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Аид666
1628872198
он уже год не играет... где то грезит, пусть переходит - раз скамейка милее....
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BRO_football
1628874951
Да пусть уходит! Ищите клуб, который даст за Влашича 30 лямов евро и скатертью дорога! А может, отец Влашича из своего кармана достанет часть суммы? А то все вокруг болтают, что Влашич классный молодой талантливый футболист, а больше 20 лямов за него дать не могут. Ну просто смешно! Да и в конце концов раньше надо было думать. Никто не заставлял переподписывать контракт аж до 2024 года!
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сутулая собака и лисы
1628878669
пусть его агент (отец) найдет предложение в 30 лямов и пусть уходит. в чём проблема?
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zigbert
1628883749
Зачем тогда было составлять долгосрочный контракт. Тогда и уйти было бы проще. Стоило ЦСКА чуть забуксовать, так настроение Влашича сразу упало.
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