Отец Влашича: «Главное для Николы – уйти из ЦСКА»

Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича, в очередной раз рассказал о желании своего сына сменить команду.
«Первое и главное для Николы – уйти из ЦСКА. Однозначно, он хочет покинуть клуб, ему пора уходить.
В ЦСКА об этом знают. Для Николы все ясно, он это чувствует, и это главное. Посмотрим, что случится», – сказал Влашич-старший.
Ранее стало известно, что «Милан» продолжает контактировать с хорватским хавбеком.
- Рыночная стоимость Влашича – 30 миллионов евро.
- В новом сезоне игрок провел за ЦСКА 2 матча, результативными действиями не отличался.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
Источник: Net.hr