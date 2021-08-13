Отец Влашича: «Главное для Николы – уйти из ЦСКА»

Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича, в очередной раз рассказал о желании своего сына сменить команду.

«Первое и главное для Николы – уйти из ЦСКА. Однозначно, он хочет покинуть клуб, ему пора уходить.

В ЦСКА об этом знают. Для Николы все ясно, он это чувствует, и это главное. Посмотрим, что случится», – сказал Влашич-старший.

Ранее стало известно, что «Милан» продолжает контактировать с хорватским хавбеком.