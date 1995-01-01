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    Отец Влашича: «Главное для Николы – уйти из ЦСКА»

    Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича, в очередной раз рассказал о желании своего сына сменить команду.

    «Первое и главное для Николы – уйти из ЦСКА. Однозначно, он хочет покинуть клуб, ему пора уходить.

    В ЦСКА об этом знают. Для Николы все ясно, он это чувствует, и это главное. Посмотрим, что случится», – сказал Влашич-старший.

    Ранее стало известно, что «Милан» продолжает контактировать с хорватским хавбеком.

    • Рыночная стоимость Влашича – 30 миллионов евро.
    • В новом сезоне игрок провел за ЦСКА 2 матча, результативными действиями не отличался.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

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    Источник: Net.hr

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    Сегодня, 17:53
    Комментарии22
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      Рейтинг: +9011

      житель СПб 4 минуты назад

      Игрок уже играть не хочет. Надо срочно продавать. Так будет лучше всем.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20044

      vladimir-7 15 минут назад

      Й. Влашич: "Первое и главное для Николы – уйти из ЦСКА". Раз так,
      то пусть Никола переходит в Зенит, он предлагал его выкупить у ЦСКА, но сам Никола подтвердил, что хочет уйти в европейскую команду.

      0
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      Рейтинг: +6624

      Рубинище 20 минут назад

      Желание уйти-понятно. Хочет играть в сильной лиге, далеко проходить в ЛЧ. Но он себя здесь то не особо проявляет, а ценик за него очень высокий, как и личку ему там такую никто не даст.

      0
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      Рейтинг: +8903

      knikos 20 минут назад

      Жаль , что дело так обстоит . Это несомненно навредит самому Влашичу . И выхода уже нет приемлемого . Сам себя поставил перед тупиком . Останется в ЦСКА , будет играть без мотивации - вообще никуда в приличный клуб не попадёт , ну в Европу . Будет упорствовать с уходом ... но Милан-то не хочет сразу покупать , сомневается . Куда-то в другой чемп , там деньги не такие платят , как в РПЛ . В РПЛ в другой клуб перейти , так репутация подмочена , кто захочет "вертилу" такого себе брать ? Останется в итоге ни с чем . Хороший игрок , жаль , что зазвездился ...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11466

      ilichkadr 23 минуты назад

      Ну, Влашич-старший выкупайте с сынком контракт с клубом и валите куда хотите.

      3
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      Рейтинг: +78

      vlad10180v 27 минут назад

      Нехер было такой контракт подписывать до 24 года

      1
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      Рейтинг: +90

      чаппай > vlad10180v 23 минуты назад

      Чтобы иметь гарантированный доход максимальное кол-во лет, если что-то пойдет не так

      0
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      ...
      Рейтинг: +20044

      vladimir-7 > vlad10180v 11 минут назад

      Ну и продолжал бы сидеть на лавке в АПЛ.

      0
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      Рейтинг: +910

      Frankfurt Am Main > vladimir-7 8 минут назад

      Зато Европа...

      0
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      Рейтинг: +1722

      Радио1000шумеров 54 минуты назад

      Пора дать ускорение карьере Влашича, но денежное топливо в армейский ускоритель Милану надо залить)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +90

      чаппай 1 час назад

      Молодец, если есть мечта играть с лучшими против лучших, а не с лимитчиками круглого гонять, то надо к не идти!

      3
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      Рейтинг: +1722

      Радио1000шумеров > чаппай 50 минут назад

      Ну вот что тебя гонять? За 5 рублей и Дошик сам Влашичу в подворотне отдашься. Вопрос: возьмёт ли он тебя, конченного?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +90

      чаппай > Радио1000шумеров 41 минуту назад

      Проспись, ч.учело

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1722

      Радио1000шумеров > чаппай 33 минуты назад

      Что там хрюкнул, п и д a p a c? Давно по хлебалу не получал, петух дырявый?

      2
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      Рейтинг: +90

      чаппай > Радио1000шумеров 30 минут назад

      Пнх, х.есос

      0
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      Рейтинг: +2474

      ySS 1 час назад

      Похоже Гинер всё меньше и меньше имеет влияние на команду.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2910

      aaaaahhhh 1 час назад

      чем же это ЦСКА ему не угодил - зазвездился что ли? так на ЧЕ как то не особо сиял...

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      Рейтинг: +20044

      vladimir-7 > aaaaahhhh 1 час назад

      Причина есть, но разглашать её рано.

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