Кукуян отстранен на 2 матча РПЛ, Панин – на 4. Они судили матч «Рубин» – «Ахмат»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил о дисквалификации двух арбитров.
По итогам работы в матче третьего тура РПЛ между «Рубином» и «Ахматом» (2:1) наказаны Павел Кукуян и Игорь Панин.
«К судьям, допустившим ошибку в матче «Рубин» – «Ахмат» будут применены дополнительные санкции в виде дисквалификации на четыре игры РПЛ для Игоря Панина и две – для Павла Кукуяна.
Ошибка, безусловно, была совершена и VAR, и Павлом в том числе, потому что он отвечал за принятие окончательного решения», – сказал Хачатурянц.
- На 55-й минуте матча судьи удалили вратаря «Ахмата» Гиорги Шелию.
- Рефери посчитали, что футболист совершил фол последней надежды.
- КДК РФС эту красную карточку впоследствии отменил.
- «Рубин» проигрывал «Ахмату» до удаления, а после забил 2 гола и победил.
Источник: Sport24