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  • Кукуян отстранен на 2 матча РПЛ, Панин – на 4. Они судили матч «Рубин» – «Ахмат»

Кукуян отстранен на 2 матча РПЛ, Панин – на 4. Они судили матч «Рубин» – «Ахмат»

12 августа 2021, 19:22
17

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил о дисквалификации двух арбитров.

По итогам работы в матче третьего тура РПЛ между «Рубином» и «Ахматом» (2:1) наказаны Павел Кукуян и Игорь Панин.

«К судьям, допустившим ошибку в матче «Рубин» – «Ахмат» будут применены дополнительные санкции в виде дисквалификации на четыре игры РПЛ для Игоря Панина и две – для Павла Кукуяна.

Ошибка, безусловно, была совершена и VAR, и Павлом в том числе, потому что он отвечал за принятие окончательного решения», – сказал Хачатурянц.

  • На 55-й минуте матча судьи удалили вратаря «Ахмата» Гиорги Шелию.
  • Рефери посчитали, что футболист совершил фол последней надежды.
  • КДК РФС эту красную карточку впоследствии отменил.
  • «Рубин» проигрывал «Ахмату» до удаления, а после забил 2 гола и победил.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Рубин Ахмат Панин Игорь Кукуян Павел
Комментарии (17)
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Artemka444
1628785442
Беспредел полный
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Skull_Boy
1628785747
Ну хорошо, а почему Мешкова тогда не отстранили, которые подарил 2 левых гола Зенита Ростову, а ну да забыл он на ЗП от газа
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vladimir-7
1628788805
Судьями дело-то сделано, а наказание их незначительное.
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Марк Аврелий!
1628789092
ЧТО ЗА ХРЕНЬ? СНАЧАЛА СУДЕЙСКИЙ КОМИТЕТ ЗАЯВЛЯЕТ ЧТО ВСЕ БЫЛО ПУТЕМ, ВСЕ РЕШЕНИЯ СУДЕЙ СООТВЕТСТВУЮТ РЕГЛАМЕНТУ, А ПОТОМ ДИСКВАЛИФИЦИРУЮТ . ЧТО ЗА ХРЕНЬ?
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Вомбат
1628791117
Странное наказание. Особенно для судьи ВАР, который все видел, а стало быть, был нечестен.
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SMITHI
1628792605
Как в еврокубках... так сосут...что рубин, что зыныт.
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Persona_non_Grata
1628793168
" Маловато будет "
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житель СПб
1628797764
Поделом!
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владимир миронов
1628830366
Огласите весь список, пожалуйста.
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