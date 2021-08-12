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    Кукуян отстранен на 2 матча РПЛ, Панин – на 4. Они судили матч «Рубин» – «Ахмат»

    Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил о дисквалификации двух арбитров.

    По итогам работы в матче третьего тура РПЛ между «Рубином» и «Ахматом» (2:1) наказаны Павел Кукуян и Игорь Панин.

    «К судьям, допустившим ошибку в матче «Рубин» – «Ахмат» будут применены дополнительные санкции в виде дисквалификации на четыре игры РПЛ для Игоря Панина и две – для Павла Кукуяна.

    Ошибка, безусловно, была совершена и VAR, и Павлом в том числе, потому что он отвечал за принятие окончательного решения», – сказал Хачатурянц.

    • На 55-й минуте матча судьи удалили вратаря «Ахмата» Гиорги Шелию.
    • Рефери посчитали, что футболист совершил фол последней надежды.
    • КДК РФС эту красную карточку впоследствии отменил.
    • «Рубин» проигрывал «Ахмату» до удаления, а после забил 2 гола и победил.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 19:22
    Комментарии11
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      Рейтинг: +8161

      Cleaner 12 минут назад

      А Зенит - Краснодар, где судьи в пользу Зенита косячили никаких санкций к арбитрам не будет? ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ!

      0
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      Рейтинг: +9219

      Вомбат 20 минут назад

      Странное наказание. Особенно для судьи ВАР, который все видел, а стало быть, был нечестен.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +96

      Марк Аврелий! 53 минуты назад

      ЧТО ЗА ХРЕНЬ?
      СНАЧАЛА СУДЕЙСКИЙ КОМИТЕТ ЗАЯВЛЯЕТ ЧТО ВСЕ БЫЛО ПУТЕМ, ВСЕ РЕШЕНИЯ СУДЕЙ СООТВЕТСТВУЮТ РЕГЛАМЕНТУ, А ПОТОМ ДИСКВАЛИФИЦИРУЮТ .
      ЧТО ЗА ХРЕНЬ?

      0
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      Рейтинг: +20004

      vladimir-7 58 минут назад

      Судьями дело-то сделано, а наказание их незначительное.

      2
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      Рейтинг: +20004

      vladimir-7 > vladimir-7 39 минут назад

      Надо к этому наказанию добавить 10-кратный штраф от
      суммы ежемесячной зарплаты.

      1
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      Рейтинг: +419

      сутулая собака и лисы > vladimir-7 1 минуту назад

      никто не будет тогда судить РПЛ помойку.

      и ты эту идею своему работодателю подскажи.
      начнёшь работать без ошибок.

      0
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      Рейтинг: +9989

      Литейный4 59 минут назад

      Очередная потеря в судейском корпусе Фердуна. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +3611

      Semenycch 1 час назад

      Поделом.

      0
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      Рейтинг: +12664

      Skull_Boy 1 час назад

      Ну хорошо, а почему Мешкова тогда не отстранили, которые подарил 2 левых гола Зенита Ростову, а ну да забыл он на ЗП от газа

      3
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      Рейтинг: +692

      Artemka444 1 час назад

      Беспредел полный

      1
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      Рейтинг: +20004

      vladimir-7 > Artemka444 50 минут назад

      Только прошло три тура, а судьи уже столько наблудили,
      что таблица РПЛ должна выглядеть совсем иначе.

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