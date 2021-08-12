Кукуян отстранен на 2 матча РПЛ, Панин – на 4. Они судили матч «Рубин» – «Ахмат»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил о дисквалификации двух арбитров.

По итогам работы в матче третьего тура РПЛ между «Рубином» и «Ахматом» (2:1) наказаны Павел Кукуян и Игорь Панин.

«К судьям, допустившим ошибку в матче «Рубин» – «Ахмат» будут применены дополнительные санкции в виде дисквалификации на четыре игры РПЛ для Игоря Панина и две – для Павла Кукуяна.

Ошибка, безусловно, была совершена и VAR, и Павлом в том числе, потому что он отвечал за принятие окончательного решения», – сказал Хачатурянц.