Слуцкий – фанату «Рубина»: «У нас Самоха есть, зачем нам Месси»

Самоха - это сила! Рубин - это мощь!..)
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о переходе экс-нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в «ПСЖ».
«Почему не подписали Месси?» – написал болельщик «Рубина» в инстаграме.
«У нас Самоха [Самошников] есть, зачем нам Месси», – ответил Слуцкий.
- Месси всю карьеру провел в «Барселоне».
- С 1 июля он находится в статусе свободного агента.
- Ожидается, что игрок заключит с «ПСЖ» контракт по схеме «2+1» с зарплатой 35 миллионов евро за сезон.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.