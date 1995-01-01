Слуцкий – фанату «Рубина»: «У нас Самоха есть, зачем нам Месси»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о переходе экс-нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в «ПСЖ».

«Почему не подписали Месси?» – написал болельщик «Рубина» в инстаграме.

«У нас Самоха [Самошников] есть, зачем нам Месси», – ответил Слуцкий.