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    Слуцкий – фанату «Рубина»: «У нас Самоха есть, зачем нам Месси»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о переходе экс-нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в «ПСЖ».

    «Почему не подписали Месси?» – написал болельщик «Рубина» в инстаграме.

    «У нас Самоха [Самошников] есть, зачем нам Месси», – ответил Слуцкий.

    • Месси всю карьеру провел в «Барселоне».
    • С 1 июля он находится в статусе свободного агента.
    • Ожидается, что игрок заключит с «ПСЖ» контракт по схеме «2+1» с зарплатой 35 миллионов евро за сезон.

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    Источник: инстаграм Леонида Слуцкого

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