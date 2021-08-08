Карпин – о Шомуродове: «Все такой же кривоногий, но теперь в «Роме»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал переход нападающего Эльдора Шомуродова в «Рому».

«Все такой же кривоногий, но теперь в «Роме».

Трансферная стоимость выросла? Ну и слава богу», – сказал Карпин.