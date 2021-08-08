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    Карпин – о Шомуродове: «Все такой же кривоногий, но теперь в «Роме»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал переход нападающего Эльдора Шомуродова в «Рому».

    «Все такой же кривоногий, но теперь в «Роме».

    Трансферная стоимость выросла? Ну и слава богу», – сказал Карпин.

    • Карпин тренировал Шомуродова в «Ростове».
    • «Рома» купила форварда у «Дженоа» за 17,5 млн евро.
    • Рыночная цена игрока – 7 млн.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    08.08.2021 23:40
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