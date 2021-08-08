Суперкубок Нидерландов. Возможный соперник «Спартака» по ЛЧ ПСВ разгромил «Аякс»

Очередной Суперкубок Нидерландов достался ПСВ. Команда Роджера Шмидта разгромила «Аякс» на его стадионе. Один из голов забил Марио Гетце – автор победного мяча финала чемпионата мира-2014.

«Спартак» в раунде плей-офф Лиги чемпионов может встретиться с ПСВ. Для этого ему надо пройти «Бенфику», а нидерландцам – датский «Мидтьюлланд».

Суперкубок Нидерландов

Аякс – ПСВ – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Мадуэке, 2; 0:2 – Мадуэке, 29; 0:3 – Вертессен, 76; 0:4 – Гетце, 89.

Удаления: Тальяфико, 40 – нет.