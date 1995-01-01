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    Суперкубок Нидерландов. Возможный соперник «Спартака» по ЛЧ ПСВ разгромил «Аякс»

    Очередной Суперкубок Нидерландов достался ПСВ. Команда Роджера Шмидта разгромила «Аякс» на его стадионе. Один из голов забил Марио Гетце – автор победного мяча финала чемпионата мира-2014.

    «Спартак» в раунде плей-офф Лиги чемпионов может встретиться с ПСВ. Для этого ему надо пройти «Бенфику», а нидерландцам – датский «Мидтьюлланд».

    Суперкубок Нидерландов

    Аякс – ПСВ – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Мадуэке, 2; 0:2 – Мадуэке, 29; 0:3 – Вертессен, 76; 0:4 – Гетце, 89.

    Удаления: Тальяфико, 40 – нет.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1288

      tarasofka 10 минут назад

      сцук, рыдаю))

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      Рейтинг: +6251

      Fusballer 17 минут назад

      Спартак - чемпион!

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      Рейтинг: +15926

      JTherry 25 минут назад

      ПСВ возможный соперник Бенфики, которая сегодня тоже выиграла 2:1 у Морейренсе (голы у Вериссимо, Вальдшмидта)...

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      Рейтинг: +11695

      ВетеR 32 минуты назад

      Это соперник Бенфики !

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