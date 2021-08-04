«Спартак» внес в заявку на ЛЧ Маслова, Умярова, Игнатова и еще четырех игроков

«Спартак» расширил заявку в Лиге чемпионов накануне первого матча 3-го отборочного раунда с «Бенфикой».
Столичный клуб добавил в заявку семь футболистов: вратаря Даниила Маркова, защитников Павла Маслова и Руслана Литвинова, полузащитников Наиля Умярова, Михаила Игнатова, Степана Мельникова и Даниила Денисова.
Все игроки вошли в лист Б. В него можно включать неограниченное количество футболистов, родившихся после 1 января 2000 года.
- «Спартак» встретится с «Бенфикой» сегодня, 4 июля.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 20:00 по Москве.
- УЕФА в день игры заменил судейскую бригаду на матч.
Источник: официальный сайт УЕФА