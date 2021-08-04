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  • «Спартак» внес в заявку на ЛЧ Маслова, Умярова, Игнатова и еще четырех игроков

«Спартак» внес в заявку на ЛЧ Маслова, Умярова, Игнатова и еще четырех игроков

4 августа 2021, 13:44
9

«Спартак» расширил заявку в Лиге чемпионов накануне первого матча 3-го отборочного раунда с «Бенфикой».

Столичный клуб добавил в заявку семь футболистов: вратаря Даниила Маркова, защитников Павла Маслова и Руслана Литвинова, полузащитников Наиля Умярова, Михаила Игнатова, Степана Мельникова и Даниила Денисова.

Все игроки вошли в лист Б. В него можно включать неограниченное количество футболистов, родившихся после 1 января 2000 года.

Источник: официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов Спартак Маслов Павел Игнатов Михаил Умяров Наиль Литвинов Руслан Денисов Даниил Марков Даниил Мельников Степан
Комментарии (9)
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Старикан
1628074711
Что ни имя, то звезда! С такими орлами никакая Бенфика не страшна!))
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zigbert
1628079824
Не понятно почему так долго не вносили в заявку Умярова? Маслов и Игнатов тоже достойные игроки. Остальная молодежь пригодится только в крайних случаях.
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paracetamol
1628082736
Суперское усиление, дрожжи Бенфика!
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ySS
1628087399
Литвинов - перспективный парень, Маслов, Умяров, Игнатов - кандидаты в основу. Чего сразу не заявляли?)
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aaaaahhhh
1628093255
а сегодня 4 августа, - интересно как они сыграли 4 июля.. :)))).
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вальтер79
1628105769
главное маслов в заявке значит голы по любому будут))))))))
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Persona_non_Grata
1628532047
Правильно - один хрен результат противостояния известен , можно и молодых " обстрелять " !
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