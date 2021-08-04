«Спартак» внес в заявку на ЛЧ Маслова, Умярова, Игнатова и еще четырех игроков

«Спартак» расширил заявку в Лиге чемпионов накануне первого матча 3-го отборочного раунда с «Бенфикой».

Столичный клуб добавил в заявку семь футболистов: вратаря Даниила Маркова, защитников Павла Маслова и Руслана Литвинова, полузащитников Наиля Умярова, Михаила Игнатова, Степана Мельникова и Даниила Денисова.

Все игроки вошли в лист Б. В него можно включать неограниченное количество футболистов, родившихся после 1 января 2000 года.