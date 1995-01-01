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    «Спартак» внес в заявку на ЛЧ Маслова, Умярова, Игнатова и еще четырех игроков

    «Спартак» расширил заявку в Лиге чемпионов накануне первого матча 3-го отборочного раунда с «Бенфикой».

    Столичный клуб добавил в заявку семь футболистов: вратаря Даниила Маркова, защитников Павла Маслова и Руслана Литвинова, полузащитников Наиля Умярова, Михаила Игнатова, Степана Мельникова и Даниила Денисова.

    Все игроки вошли в лист Б. В него можно включать неограниченное количество футболистов, родившихся после 1 января 2000 года.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6848

      Старикан 20 минут назад

      Что ни имя, то звезда! С такими орлами никакая Бенфика не страшна!))

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