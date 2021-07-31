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    Эмери удалили в товарищеском матче с «Марселем»

    Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери накануне был удален в товарищеской игре против «Марселя». Он был не согласен с удалением своего защитника Хуана Фойта.

    Французы под руководством Хорхе Сампаоли победили со счетом 2:1.

    • Игра прошла на марсельском «Велодроме».
    • 11 августа «Вильярреал» сыграет за Суперкубок УЕФА против «Челси».
    • Примера для «Вильярреала» начнется 16 августа.

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    Источник: твиттер «Okko Спорт»

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