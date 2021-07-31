Эмери удалили в товарищеском матче с «Марселем»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери накануне был удален в товарищеской игре против «Марселя». Он был не согласен с удалением своего защитника Хуана Фойта.
Французы под руководством Хорхе Сампаоли победили со счетом 2:1.
- Игра прошла на марсельском «Велодроме».
- 11 августа «Вильярреал» сыграет за Суперкубок УЕФА против «Челси».
- Примера для «Вильярреала» начнется 16 августа.
Унаи Эмери в режиме итальянца объясняет судье, что в товарищеском матче не надо удалять игрока. И тоже удаляется. pic.twitter.com/S2lDggKe2B— Okko Спорт (@OkkoSport) July 31, 2021
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