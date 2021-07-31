Эмери удалили в товарищеском матче с «Марселем»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери накануне был удален в товарищеской игре против «Марселя». Он был не согласен с удалением своего защитника Хуана Фойта.

Французы под руководством Хорхе Сампаоли победили со счетом 2:1.

Игра прошла на марсельском «Велодроме».

11 августа «Вильярреал» сыграет за Суперкубок УЕФА против «Челси».

Примера для «Вильярреала» начнется 16 августа.