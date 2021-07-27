Агент Миранчука: «Диалога от руководства «Локомотива» по поводу распродажи игроков не было»

Вадим Шпинeв, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, прокомментировал информацию о возможной продаже нескольких игроков стартового состава столичного клуба.
«К Нобелю [Арустамяну] я отношусь с уважением и симпатией. Если он что-то говорит, то на 99% это факт. Что касается меня, диалога от руководства «Локомотива» по поводу распродажи футболистов со мной не было.
Собираются ли сами парни остаться? Безусловно. У футболистов действующие трудовые договоры. Они с большой ответственностью готовятся к чемпионату России и предстоящим играм в Лиге Европы – втором по значимости клубном турнире», – сказал Шпинев.
- По информации «Чемпионата», технический директор клуба Томас Цорн предлагал «Краснодару» приобрести Дмитрия Баринова, Федора Смолова, Мурило и Антона Миранчука.
- Цорн с мая 2019-го по июль 2020-го года был генеральным директором «Спартака».
- Он заключил с «Локо» контракт на 3 года.
«Чемпионат»: Рангник и Цорн не заинтересованы в длительном сотрудничестве с Николичем
Источник: «Чемпионат»