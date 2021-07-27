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  • Агент Миранчука: «Диалога от руководства «Локомотива» по поводу распродажи игроков не было»

Агент Миранчука: «Диалога от руководства «Локомотива» по поводу распродажи игроков не было»

27 июля 2021, 22:02
8

Вадим Шпинeв, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, прокомментировал информацию о возможной продаже нескольких игроков стартового состава столичного клуба.

«К Нобелю [Арустамяну] я отношусь с уважением и симпатией. Если он что-то говорит, то на 99% это факт. Что касается меня, диалога от руководства «Локомотива» по поводу распродажи футболистов со мной не было.

Собираются ли сами парни остаться? Безусловно. У футболистов действующие трудовые договоры. Они с большой ответственностью готовятся к чемпионату России и предстоящим играм в Лиге Европы – втором по значимости клубном турнире», – сказал Шпинев.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Антон Цорн Томас
Комментарии (8)
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lek!
1627415916
Что-то не пойму из замануху .
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serglider
1627417838
Обычно, когда все и вся сливают, идет не диалог, а монолог в духе - я начальник, а вы все тут гуамно на палочке)))
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житель СПб
1627419279
Казалось бы - уже удивляться мы разучились! Ан нет! Такого я не ожидал. Это ведь государственный практически клуб! С государственным спонсором. О чем это говорит? О полном бесконтроле со стороны государства, попустительстве. Ведь государственные деньги пускают по ветру...
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PAREVG.
1627419994
Хрень все это, если Баринов Миранчук и Федя чего-то стоят, то Мурило, нахрен никому не нужен, даже даром. Он настолько хороший защитник, что от него собственные ворота защищать надо...
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zigbert
1627459968
Об этом надо спросить Цорна.
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