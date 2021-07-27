Агент Миранчука: «Диалога от руководства «Локомотива» по поводу распродажи игроков не было»

Вадим Шпинeв, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, прокомментировал информацию о возможной продаже нескольких игроков стартового состава столичного клуба.

«К Нобелю [Арустамяну] я отношусь с уважением и симпатией. Если он что-то говорит, то на 99% это факт. Что касается меня, диалога от руководства «Локомотива» по поводу распродажи футболистов со мной не было.

Собираются ли сами парни остаться? Безусловно. У футболистов действующие трудовые договоры. Они с большой ответственностью готовятся к чемпионату России и предстоящим играм в Лиге Европы – втором по значимости клубном турнире», – сказал Шпинев.

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