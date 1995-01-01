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    Агент Миранчука: «Диалога от руководства «Локомотива» по поводу распродажи игроков не было»

    Вадим Шпинeв, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, прокомментировал информацию о возможной продаже нескольких игроков стартового состава столичного клуба.

    «К Нобелю [Арустамяну] я отношусь с уважением и симпатией. Если он что-то говорит, то на 99% это факт. Что касается меня, диалога от руководства «Локомотива» по поводу распродажи футболистов со мной не было.

    Собираются ли сами парни остаться? Безусловно. У футболистов действующие трудовые договоры. Они с большой ответственностью готовятся к чемпионату России и предстоящим играм в Лиге Европы – втором по значимости клубном турнире», – сказал Шпинев.

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    Источник: «Чемпионат»

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