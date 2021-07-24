РПЛ. «Локомотив» уступал к 80-й минуте, но победил «Арсенал» в первом матче сезона

«Локомотив» начал сезон с волевой победы над «Арсеналом». Гости заканчивали встречу в меньшинстве после удаления воспитанника «Спартака» Артема Сокола.

Во всех голах москвичей поучаствовал игрок сборной России Рифат Жемалетдинов.

У туляков отличился полузащитник Сергей Ткачев, выступавший за «Локомотив» в 2013-2015 годах.

«Арсенал» не побеждает в Черкизово с 2015 года.

Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

Локомотив (Москва) – Арсенал (Тула) – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Ткачев, 22; 1:1 – Жемалетдинов, 80; 2:1 – Жемалетдинов, 86; 3:1 – Смолов, 80.

«Локомотив»: Гилерме, Рыбус (Живоглядов, 69), Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов (Лисакович, 46), Магкеев, Крыховяк, Смолов (Бабкин, 90), Камано (Миранчук, 61).

«Арсенал»: Шамов, Смольников, Новосельцев, Сокол, Степанов, Ткачeв (Пантелеев, 67), Чаушич, Хлусевич, Костадинов (Довбня, 84), Давиташвили, Марков.

Предупреждения: Камано, 45+2 – Сокол, 36; Марков, 57.

Удаления: нет – Сокол, 79 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ