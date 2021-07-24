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    РПЛ. «Локомотив» уступал к 80-й минуте, но победил «Арсенал» в первом матче сезона

    «Локомотив» начал сезон с волевой победы над «Арсеналом». Гости заканчивали встречу в меньшинстве после удаления воспитанника «Спартака» Артема Сокола.

    Во всех голах москвичей поучаствовал игрок сборной России Рифат Жемалетдинов.

    У туляков отличился полузащитник Сергей Ткачев, выступавший за «Локомотив» в 2013-2015 годах.

    «Арсенал» не побеждает в Черкизово с 2015 года.

    Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

    Локомотив (Москва) – Арсенал (Тула) – 3:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ткачев, 22; 1:1 – Жемалетдинов, 80; 2:1 – Жемалетдинов, 86; 3:1 – Смолов, 80.

    «Локомотив»: Гилерме, Рыбус (Живоглядов, 69), Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов (Лисакович, 46), Магкеев, Крыховяк, Смолов (Бабкин, 90), Камано (Миранчук, 61).

    «Арсенал»: Шамов, Смольников, Новосельцев, Сокол, Степанов, Ткачeв (Пантелеев, 67), Чаушич, Хлусевич, Костадинов (Довбня, 84), Давиташвили, Марков.

    Предупреждения: Камано, 45+2 – Сокол, 36; Марков, 57.

    Удаления: нет – Сокол, 79 (вторая ж.к.).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.07.2021 21:54
    Комментарии16
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      Рейтинг: +11814

      paracetamol 3 часа назад

      Тульскому тренеришке пора на пенсию.

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      Рейтинг: +7198

      Alekxei Z. 3 часа назад

      Локо молодец.
      Можно что угодно говорить , но свои очки надо брать.

      0
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      Рейтинг: -743

      СуперПАВ9 3 часа назад

      Матч к содалению не смотрел так как показывали опять спартак локо с победой

      0
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      Рейтинг: +7487

      GoLenaStop 4 часа назад

      Тула -молодцы, жаль не хватило выдержки и терпения.
      Ну и пасиба судейке, насрал...
      Хороший матч, похожий по игре на ничуху.
      Всем удачи!

      0
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      Рейтинг: +2431

      Иван Петров 1986 4 часа назад

      Молодцы ! ! ! За десять минут все доказали.

      0
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      Рейтинг: +910

      balam 4 часа назад

      С победой!Федя канешна кадр

      1
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      Рейтинг: +2253

      ААМ 4 часа назад

      Повезло Локо.

      0
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      Рейтинг: +40

      Паровоз888 > ААМ 4 часа назад

      Ха-ха-ха - ты клоун!!!
      Везёт Сильнейшим!

      3
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      Рейтинг: +266

      Константинн 4 часа назад

      Пенальти было или удаление у Арсенала? у этой команды по другому редко бывает...

      0
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      Рейтинг: +3373

      mdu86 > Константинн 4 часа назад

      А как там дела у Спартака? Говорят вернулся что бы править, престижный кубок недавно взял)

      1
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      Рейтинг: +6118

      Антибиотик 4 часа назад

      С победой, красно-зеленые! Хотя тупой штурм обороны соперника и полное отсутствие креатива очень напрягает. Нельзя играть каждый матч по одной и той же схеме. Как горох об стенку.

      6
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      Рейтинг: +49502

      portero 4 часа назад

      Локо как додавил Тулу.
      три очка в копилку.

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