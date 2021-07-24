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РПЛ. «Локомотив» уступал к 80-й минуте, но победил «Арсенал» в первом матче сезона

24 июля 2021, 21:54
22

«Локомотив» начал сезон с волевой победы над «Арсеналом». Гости заканчивали встречу в меньшинстве после удаления воспитанника «Спартака» Артема Сокола.

Во всех голах москвичей поучаствовал игрок сборной России Рифат Жемалетдинов.

У туляков отличился полузащитник Сергей Ткачев, выступавший за «Локомотив» в 2013-2015 годах.

«Арсенал» не побеждает в Черкизово с 2015 года.

Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

Локомотив (Москва) – Арсенал (Тула) – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Ткачев, 22; 1:1 – Жемалетдинов, 80; 2:1 – Жемалетдинов, 86; 3:1 – Смолов, 80.

«Локомотив»: Гилерме, Рыбус (Живоглядов, 69), Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов (Лисакович, 46), Магкеев, Крыховяк, Смолов (Бабкин, 90), Камано (Миранчук, 61).

«Арсенал»: Шамов, Смольников, Новосельцев, Сокол, Степанов, Ткачeв (Пантелеев, 67), Чаушич, Хлусевич, Костадинов (Довбня, 84), Давиташвили, Марков.

Предупреждения: Камано, 45+2 – Сокол, 36; Марков, 57.

Удаления: нет – Сокол, 79 (вторая ж.к.).

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Арсенал
Комментарии (22)
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Loko_Roma
1627152987
Если не удаление, то выстоял бы арсенал. Но все хорошо что хорошо кончается, всех с победой.
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Кузьмич на трибуне
1627153116
Локо с победой, но если бы не удаление защитника, не известно , что и как могло закончиться.
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xkixerx
1627153180
Рифатка 2 гола и голевая.... А весь матч тачку возил...... С ПОБЕДОЙ Красно-Зеленые!!! Проявили характер. Да и 90% владения во 2 тайме, должны были вылиться в голы.
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portero
1627153389
Локо как додавил Тулу. три очка в копилку.
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Антибиотик
1627153456
С победой, красно-зеленые! Хотя тупой штурм обороны соперника и полное отсутствие креатива очень напрягает. Нельзя играть каждый матч по одной и той же схеме. Как горох об стенку.
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balam
1627153693
С победой!Федя канешна кадр
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Иван Петров 1986
1627154381
Молодцы ! ! ! За десять минут все доказали.
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paracetamol
1627157260
Тульскому тренеришке пора на пенсию.
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zra78
1627188363
С Победой КЗ!!!
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PAREVG.
1627219699
Всех с победой!!! смотрел только обзор, и соответственно читал статистику, если верить тому что попало в обзор, Локо давил весь матч, но не везло, а после удаления, оборона Туляков не смогла перестроиться и пропустила три мяча.
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