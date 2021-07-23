Карпин во время матча с «Динамо» разговаривал по телефону

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин разговаривал по телефону во время матча первого тура РПЛ против «Динамо» (0:2). Он смотрел игру с трибуны.

Карпина не было на скамейке из-за дисквалификации, полученной в концовке прошлого чемпионата.

Сегодня, 23 июля, Карпина назначили в сборную России.

«Ростов» всухую проиграл дома «Динамо» впервые с 2011 года.

Во 2-м туре «Ростов» примет «Зенит» (1 августа).

Скриншот трансляции телеканала «Матч Премьер».