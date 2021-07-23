Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    2 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    3 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?

    Карпин во время матча с «Динамо» разговаривал по телефону

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин разговаривал по телефону во время матча первого тура РПЛ против «Динамо» (0:2). Он смотрел игру с трибуны.

    Карпина не было на скамейке из-за дисквалификации, полученной в концовке прошлого чемпионата.

    • Сегодня, 23 июля, Карпина назначили в сборную России.
    • «Ростов» всухую проиграл дома «Динамо» впервые с 2011 года.
    • Во 2-м туре «Ростов» примет «Зенит» (1 августа).

    Скриншот трансляции телеканала «Матч Премьер».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.07.2021 22:13
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +560

      inzek 52 минуты назад

      журналюги животные. может дети по дому накосячили, какое вам дело с кем и по какому вопросу он говорит по телефону? это его личная жизнь может

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2298

      shurik45 1 час назад

      Е..ь теперь еще и сборную тренировать,АААА!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6770

      playsh 3 часа назад

      Предупредил Дзюбло,что в сборной рекордов больше не будет.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7461

      GoLenaStop 4 часа назад

      Пипец, спартаковец продал команду, которая верила в него.
      Это - спартаковская сучность!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12459

      Persona_non_Grata > GoLenaStop 3 часа назад

      Пипец , ты дебилка , ну или дебил (((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13663

      Garrincha58 4 часа назад

      он звонил домой и предупредил жену, что сейчас у него вообще не будет времени на общение с семьёй

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1565

      KalterJax > Garrincha58 51 минуту назад

      Я тоже так думаю! Он ведь виделся с женой в перерывах , когда играли сборные и с детьми! а щас времени не будет вообще!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5499

      порт 4 часа назад

      А ещё он кашлял.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12459

      Persona_non_Grata > порт 3 часа назад

      Иногда в туалет может отлучится ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11177

      Hektor 84 4 часа назад

      А это что запрещено регламентом?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1052

      zarsm 4 часа назад

      Вот это новость. Бомбардир пишет абы что. Всегда дисквалифицированные тренеры общаются по телефону с помощниками

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8310

      житель СПб 5 часов назад

      И еще вытирал пот - было жарко.
      Что, написать больше нечего?!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5877

      Fusballer 5 часов назад

      Ну а что ему ещё делать, вдали от команды? Может с кем из помощников разговаривал А тренером сборной он пока себя не осознал. В сентябре будет ясно.

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87582
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66916
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru