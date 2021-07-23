Карпин во время матча с «Динамо» разговаривал по телефону

журналюги животные. может дети по дому накосячили, какое вам дело с кем и по какому вопросу он говорит по телефону? это его личная жизнь может
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин разговаривал по телефону во время матча первого тура РПЛ против «Динамо» (0:2). Он смотрел игру с трибуны.
Карпина не было на скамейке из-за дисквалификации, полученной в концовке прошлого чемпионата.
- Сегодня, 23 июля, Карпина назначили в сборную России.
- «Ростов» всухую проиграл дома «Динамо» впервые с 2011 года.
- Во 2-м туре «Ростов» примет «Зенит» (1 августа).
Скриншот трансляции телеканала «Матч Премьер».