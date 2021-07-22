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    Семак – о матче с «Химками»: «Они готовы и будут играть на победу»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча первого тура РПЛ с «Химками».

    «Я не вижу никаких неудачных моментов в их подготовке. Что касается результатов, то это только часть подготовки.

    «Химки» – очень непростая команда, это можно видеть по результатам прошлого сезона, особенно второй его части. С приходом Игоря Черевченко команда демонстрировала очень хороший результат, и говорить о том, что они не подготовились, абсолютно неправильно.

    Они готовы и будут играть на победу. Нас ждет очень непростой и интересный матч», – сказал Семак.

    • Матч «Химки» – «Зенит» состоится в субботу, 24 июля.
    • Стартовый свисток на «Арене Химки» прозвучит в 17:30 мск.
    • На игру допустят не более тысячи зрителей с QR-кодами.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 13:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7141

      Cleaner 2 часа назад

      Зенит, а вы готовы? Проиграть!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49389

      portero 4 часа назад

      Типо Семак не подготовил команду? играли же с Локо, неплохо, пока Дзюба не вышел...

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