Семак – о матче с «Химками»: «Они готовы и будут играть на победу»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча первого тура РПЛ с «Химками».
«Я не вижу никаких неудачных моментов в их подготовке. Что касается результатов, то это только часть подготовки.
«Химки» – очень непростая команда, это можно видеть по результатам прошлого сезона, особенно второй его части. С приходом Игоря Черевченко команда демонстрировала очень хороший результат, и говорить о том, что они не подготовились, абсолютно неправильно.
Они готовы и будут играть на победу. Нас ждет очень непростой и интересный матч», – сказал Семак.
- Матч «Химки» – «Зенит» состоится в субботу, 24 июля.
- Стартовый свисток на «Арене Химки» прозвучит в 17:30 мск.
- На игру допустят не более тысячи зрителей с QR-кодами.
Источник: официальный сайт «Зенита»