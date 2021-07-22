Семак – о матче с «Химками»: «Они готовы и будут играть на победу»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча первого тура РПЛ с «Химками».

«Я не вижу никаких неудачных моментов в их подготовке. Что касается результатов, то это только часть подготовки.

«Химки» – очень непростая команда, это можно видеть по результатам прошлого сезона, особенно второй его части. С приходом Игоря Черевченко команда демонстрировала очень хороший результат, и говорить о том, что они не подготовились, абсолютно неправильно.

Они готовы и будут играть на победу. Нас ждет очень непростой и интересный матч», – сказал Семак.