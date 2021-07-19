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    Джикия: «При Витории «Спартак» стал играть лучше»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал об изменениях в игре команды после смены главного тренера.

    • 24 мая клуб объявил о назначении Руя Витории.
    • Стороны заключили двухлетний контракт.
    • Португалец сменил на посту Доменико Тедеско.
    • В РПЛ московская команда стартует 24 июля игрой против «Рубина».

    «Все же видно со стороны. Соглашусь, что при Витории мы стали лучше играть. Посмотрим, что будет дальше. Самое главное впереди – сезон в Премьер-лиге», – сказал Джикия.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.07.2021 19:21
    Комментарии16
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      Рейтинг: +8465

      ivany4 1 час назад

      По словам Джикии, с каждым тренером Спартак становился в чем-то лучше, а в результате приходилось искать нового тренера.
      Примечательны слова - посмотрим, что будет дальше. Видимо он устроился в ложе и ждет появление на поле Витории, а затем и улучшение игры Спартака.

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      Рейтинг: +7170

      "supermax" 1 час назад

      сам себя не похвалишь....в конце сезона болельщики оценят

      1
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      Рейтинг: +1536

      кто там 4 часа назад

      Самое главное впереди – сезон в Премьер-лиге.

      Т.е. ЛЧ/ЛЕ где отстаивать Россию и клуб надо - это не важно?) Хотя что от этого чепалаха ждать) В сб обосрался и пофиг, главное контракт в 3 млн выдоить.

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      Рейтинг: +3767

      mutabor0992 13 часов назад

      Что за триндеж???Посмотрим в конце сезона.

      1
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      Рейтинг: +7850

      САДЫЧОК 13 часов назад

      Главный подлизун ! Он и про Черчесова и Кононова и Тедеско , так говорил . Чувствует , что скоро выгонят...

      1
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      Рейтинг: +8201

      житель СПб 14 часов назад

      И я согласен, что стали при Виттории играть лучше!

      0
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      Рейтинг: +2324

      ySS 15 часов назад

      Обычный комментарий.
      За 3 игры Мелкадзе понравился.

      0
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      Рейтинг: +419

      ПалкоВводецъ 15 часов назад

      Начались мантры в секте. )))))))))))))

      2
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      Рейтинг: +9791

      Литейный4 15 часов назад

      Очередной физрук, котрого через годик попрут ссаными тряпками. Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: -141

      Зенит гавно 2*2 > Литейный4 12 часов назад

      Как только ты написал коммент сразу завоняло авном...

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      Рейтинг: +6030

      nik55 > Литейный4 1 час назад

      ссаными тряпками ты укрываешься-----что взять с бомжа кроме анализа

      0
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      Рейтинг: +6741

      playsh 15 часов назад

      Уже расслабился,новый словоблуд.Три игры совершенно не показатель,вот через десяток игр вещуй,если стыдно за игру не будет.Трещётка.

      3
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