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Джикия: «При Витории «Спартак» стал играть лучше»

19 июля 2021, 19:21
14

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал об изменениях в игре команды после смены главного тренера.

  • 24 мая клуб объявил о назначении Руя Витории.
  • Стороны заключили двухлетний контракт.
  • Португалец сменил на посту Доменико Тедеско.
  • В РПЛ московская команда стартует 24 июля игрой против «Рубина».

«Все же видно со стороны. Соглашусь, что при Витории мы стали лучше играть. Посмотрим, что будет дальше. Самое главное впереди – сезон в Премьер-лиге», – сказал Джикия.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Витория Руй
Комментарии (14)
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vladimir-7
1626713518
Джикия, все правильно, похвали тренера и тебе зачтется. Ты уже хвалил Тедеско и Черчесова, теперь очередь дошла до Руя и не забывай Федуна.
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Иван Петров 1986
1626713713
Уже лизнуть успел. Погоди маленько - чемпионат - то еще не начался.
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Fusballer
1626714027
Начинается. Три матча прошло, с несобранными соперниками, и уже такие разговоры. Увидим, насколько лучше, в первых турах РПЛ и в отборе ЛЧ. А в итоге - по окончанию сезона.
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Plyash
1626714747
Уже расслабился,новый словоблуд.Три игры совершенно не показатель,вот через десяток игр вещуй,если стыдно за игру не будет.Трещётка.
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САДЫЧОК
1626723396
Главный подлизун ! Он и про Черчесова и Кононова и Тедеско , так говорил . Чувствует , что скоро выгонят...
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mutabor0992
1626723537
Что за триндеж???Посмотрим в конце сезона.
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кто там
1626756763
Самое главное впереди – сезон в Премьер-лиге. Т.е. ЛЧ/ЛЕ где отстаивать Россию и клуб надо - это не важно?) Хотя что от этого чепалаха ждать) В сб обосрался и пофиг, главное контракт в 3 млн выдоить.
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"supermax"
1626766548
сам себя не похвалишь....в конце сезона болельщики оценят
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ivany4
1626766660
По словам Джикии, с каждым тренером Спартак становился в чем-то лучше, а в результате приходилось искать нового тренера. Примечательны слова - посмотрим, что будет дальше. Видимо он устроился в ложе и ждет появление на поле Витории, а затем и улучшение игры Спартака.
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zigbert
1626789842
Было бы неплохо перенести энтузиазм игроков и на официальные матчи.
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