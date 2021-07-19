Джикия: «При Витории «Спартак» стал играть лучше»

По словам Джикии, с каждым тренером Спартак становился в чем-то лучше, а в результате приходилось искать нового тренера.
Примечательны слова - посмотрим, что будет дальше. Видимо он устроился в ложе и ждет появление на поле Витории, а затем и улучшение игры Спартака.
Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал об изменениях в игре команды после смены главного тренера.
- 24 мая клуб объявил о назначении Руя Витории.
- Стороны заключили двухлетний контракт.
- Португалец сменил на посту Доменико Тедеско.
- В РПЛ московская команда стартует 24 июля игрой против «Рубина».
«Все же видно со стороны. Соглашусь, что при Витории мы стали лучше играть. Посмотрим, что будет дальше. Самое главное впереди – сезон в Премьер-лиге», – сказал Джикия.