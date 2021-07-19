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  • Максименко – о сборной: «Если «Спартак» будет на верхних местах, тогда обратят внимание, наверное»

Максименко – о сборной: «Если «Спартак» будет на верхних местах, тогда обратят внимание, наверное»

19 июля 2021, 09:19
9

Вратарь «Спартака» Александр Максименко ответил на вопрос о возможном вызове в сборную России.

– Александр, что бы вы выбрали: выиграть чемпионат России со «Спартаком» или стать основным вратарем в сборной России в этом году?

– Это должно следовать из одного в другое. Если мы будем идти на верхних местах в чемпионате России, тогда, наверное, тренерский штаб сборной России обратит свое внимание. Буду работать и выкладываться на максимум.

  • Максименко пока не вызывали в сборную.
  • В прошлом сезоне он провел за «Спартак» 31 матч и пропустил 39 голов.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Максименко Александр
Комментарии (9)
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Plyash
1626677458
Саша,не спеши.Придёт адекватный тренер и не куда ты не денешься,будешь в сборной. Тем более статью ты прямо Доннарумма,а по росту пониже всего на 5см.
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piligrim1986
1626677768
страшнислава изгнали, жди вызова
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oyabun
1626678287
Насмешил. Как он в игре с Химками выронил мяч из рук, хорошо товарищи подсуетились, выбили, а то был бы невероятный конфуз. Как то с самокритикой не очень хорошо у Саши.
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Fusballer
1626679457
Главное косячить меньше. Тогда будут вызывать. По крайней мере адекватный тренер.
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житель СПб
1626685691
Главное - играть без больших ошибок! А то на Кубке Спартака был не очень убедителен...
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Алехсбургер.
1626687056
Ну,пример Шунина.конечно-же вдохновляет..)
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Каратель помойников
1626693238
В любой новости бомбит девчонок-бомжей)))) а оно и верно,про унылую зинку не пишут,не интересно про болото писать,да и незачем
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zigbert
1626694267
Надежный вратарь будет востребован в любой команде.
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Taps
1626707996
Парень, забудь о сборной. Лучше в бизнес вложись.
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