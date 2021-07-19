Максименко – о сборной: «Если «Спартак» будет на верхних местах, тогда обратят внимание, наверное»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко ответил на вопрос о возможном вызове в сборную России.

– Александр, что бы вы выбрали: выиграть чемпионат России со «Спартаком» или стать основным вратарем в сборной России в этом году?

– Это должно следовать из одного в другое. Если мы будем идти на верхних местах в чемпионате России, тогда, наверное, тренерский штаб сборной России обратит свое внимание. Буду работать и выкладываться на максимум.