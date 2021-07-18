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    Максименко – о сборной: «Если «Спартак» будет на верхних местах, тогда обратят внимание, наверное»

    Вратарь «Спартака» Александр Максименко ответил на вопрос о возможном вызове в сборную России.

    – Александр, что бы вы выбрали: выиграть чемпионат России со «Спартаком» или стать основным вратарем в сборной России в этом году?

    – Это должно следовать из одного в другое. Если мы будем идти на верхних местах в чемпионате России, тогда, наверное, тренерский штаб сборной России обратит свое внимание. Буду работать и выкладываться на максимум.

    • Максименко пока не вызывали в сборную.
    • В прошлом сезоне он провел за «Спартак» 31 матч и пропустил 39 голов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 09:19
    Комментарии11
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      Рейтинг: +87521

      zigbert 2 часа назад

      Надежный вратарь будет востребован в любой команде.

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      Рейтинг: +4814

      Каратель 2 часа назад

      В любой новости бомбит девчонок-бомжей)))) а оно и верно,про унылую зинку не пишут,не интересно про болото писать,да и незачем

      1
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      Рейтинг: +7055

      Cleaner 3 часа назад

      Максименко, будь адекватен. Пока что твоя игра никак не на уровне сборной.

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      Рейтинг: +3216

      Алехсбургер. 4 часа назад

      Ну,пример Шунина.конечно-же вдохновляет..)

      1
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      Рейтинг: +9711

      Литейный4 4 часа назад

      Пятерики свиньи любят охватывать ежегодно и не по разу. Особенно после Зенита. Какая им сборная. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +8180

      житель СПб 4 часа назад

      Главное - играть без больших ошибок! А то на Кубке Спартака был не очень убедителен...

      1
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      Рейтинг: +5702

      Fusballer 6 часов назад

      Главное косячить меньше. Тогда будут вызывать. По крайней мере адекватный тренер.

      2
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      Рейтинг: +28427

      oyabun 6 часов назад

      Насмешил. Как он в игре с Химками выронил мяч из рук, хорошо товарищи подсуетились, выбили, а то был бы невероятный конфуз. Как то с самокритикой не очень хорошо у Саши.

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      Рейтинг: +7415

      piligrim1986 6 часов назад

      страшнислава изгнали, жди вызова

      0
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      Рейтинг: +6719

      playsh 6 часов назад

      Саша,не спеши.Придёт адекватный тренер и не куда ты не денешься,будешь в сборной.
      Тем более статью ты прямо Доннарумма,а по росту пониже всего на 5см.

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