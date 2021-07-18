«Спорт-Экспресс»: Черчесов не контактировал с ЦСКА

Черчесову доложили о большой растрате денег в московском отделении
управляющей компании его рыбного хозяйства. Экс государственный
служащий и полевой командир, находящийся в отпуске, немедленно вылетел на место сражения и наведения порядка в рыбном хозяйстве.
Информация о возможном назначении Станислава Черчесова главным тренером ЦСКА не соответствует действительности. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Никаких контактов с представителями ЦСКА и любого другого клуба у 57-летнего специалиста пока не было.
- Информацию ранее опубликовала Eurostavka.
- Председатель совета директоров клуба Максим Орешкин ее опроверг.
- Сегодня стало известно, что Черчесов прервал отпуск и вылетел в Москву на переговоры по поводу новой работы.