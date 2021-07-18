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    «Спорт-Экспресс»: Черчесов не контактировал с ЦСКА

    Информация о возможном назначении Станислава Черчесова главным тренером ЦСКА не соответствует действительности. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

    Никаких контактов с представителями ЦСКА и любого другого клуба у 57-летнего специалиста пока не было.

    • Информацию ранее опубликовала Eurostavka.
    • Председатель совета директоров клуба Максим Орешкин ее опроверг.
    • Сегодня стало известно, что Черчесов прервал отпуск и вылетел в Москву на переговоры по поводу новой работы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.07.2021 23:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +19212

      vladimir-7 7 часов назад

      Черчесову доложили о большой растрате денег в московском отделении
      управляющей компании его рыбного хозяйства. Экс государственный
      служащий и полевой командир, находящийся в отпуске, немедленно вылетел на место сражения и наведения порядка в рыбном хозяйстве.

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