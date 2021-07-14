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    Трансфер Влашича в «Милан» может сорваться. ЦСКА хочет получить за игрока 30 миллионов

    Переход полузащитника ЦСКА Николы Влашича в «Милан» может не состояться.

    Как пишет журналист Руди Галлетти, московский клуб хочет получить от продажи хорватского футболиста 30 миллионов евро. Переговоры зашли в тупик.

    Ранее сообщалось, что «Милан» готов арендовать Влашича с правом обязательного выкупа за 25 миллионов евро. ЦСКА настаивает на полноценном трансфере.

    • В минувшем сезоне Влашич провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

    Источник: твиттер Руди Галлетти

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    14.07.2021 11:10
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +2162

      Dr.Metal 14 июля 2021, 17:03

      Вот и хорошо, пусть в ЦСКА играет

      1
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      Рейтинг: +415

      FCSpartakM 14 июля 2021, 14:12

      кони Головина за 30 продали, а Влашич более высокого уровня , который спокойно может играть в крепкой европейской команде.

      1
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      Рейтинг: +706

      111ax > FCSpartakM 15 июля 2021, 10:50

      Головин потехничнее и побыстрее будет, да и поэффективнее, соответственно дороже. Но дороже он уже после продажи в Монако стал. Головин в РФ чуть ли не единственное светлое пятнышко на данный момент. Его игрой можно только гордиться в чемпионате Франции

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      Рейтинг: +1435

      moskowcity-petrv 14 июля 2021, 14:10

      Видимо встрял Влашка в конюшне и на этот сезон

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 14 июля 2021, 14:06

      Да норм цена 30 , сейчас если игрок что то из себя представляет меньше 25 и не подходи, а то что ниже или уже ближе к пенсии , либо шлак или ещё молодой нераскрывшийся,,,,вот поэтому наши клубы в европе не чего не могут добиться ,покупаем в основном от 5 до 15 лямов максимум,а у них это всё шлак списанный,,,,

      1
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      Рейтинг: +14466

      playsh 14 июля 2021, 13:32

      Рановато Влашичу в Милан.Вот для Березуцкого сейчас в самый раз,а то с кем останется,с бабками в кассе и на ...надцатом месте.Вслед за Оличем пойдёт.

      1
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 14 июля 2021, 13:16

      Минимум как 30 за него нужно!

      1
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      Рейтинг: +28518

      JTherry 14 июля 2021, 12:54

      ЧЕ-20 отчетливо показал, кто и чего стоит... на мой взгляд, Милан, проявивший интерес к Влашичу, переоценил его достоинства, предлагая 25 лимонов, хорошо, хоть подстраховались с арендой, а не с прямой покупкой (помнят о ФФП)... кони рискуют потерять "актив" и деньги, предлагаемые сейчас, "завтра" будет на выходе - Чалов2.0... в результате - уйдет свободным агентом...

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      Рейтинг: +18116

      житель СПб > JTherry 17 июля 2021, 18:04

      И что делать в этих условиях? Аренда в любом случае - неэффективна.

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      Рейтинг: +18116

      житель СПб > JTherry 17 июля 2021, 18:14

      ЦСКА, похоже, сам не понимает свои планы. Если у него была бы перспективная молодежь - как, например, сейчас продемонстрировало Сочи! - тогда надо продавать игрока, для заработка, и идти на понижение - например, за 25, 20. А если играть некому - то тогда продажа такого игрока, который не только будет давать результат, но и являться ориентиром для других игроков команды - приведет лишь к еще большему падению уровня команды.

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      Рейтинг: +28518

      JTherry > житель СПб 17 июля 2021, 18:14

      Милан не будет покупать Влашича, скорее всего, и арендовать тоже... после ЧЕ много предложений появилось, и Влашич не самый козырной игрок в этой "колоде карт"... не хватало еще кобылам Милану диктовать свои "условия"...))) Гинера уже хорошо изучили и его продажи дерьма в Европу - тоже...

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      Рейтинг: +28518

      JTherry > житель СПб 17 июля 2021, 18:20

      здесь вопрос мотивации Влашича может сыграть важную роль, если ему не дадут перейти, он может просто "забить" на игру, хорваты мстительны... и игры не будет, и результат будет плачевный... х** будет, а не уровень))

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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 14 июля 2021, 12:39

      ЦСКА, Влашич и 25 не стоит. Через год за 10 будете рады продать...

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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 > Cleaner 14 июля 2021, 13:15

      Ты цены видел сейчас? Такие от 50 стоят

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      Рейтинг: +18875

      Cleaner > Derzkiy1 14 июля 2021, 13:36

      Не мелочитесь, пишите, что Влашич все 100 стоит!..)))

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      Рейтинг: +1232

      mama1991 14 июля 2021, 12:08

      н а х у й он в милане? чушь....

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 14 июля 2021, 11:29

      за точно не продадут и в итоге второй чалов

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