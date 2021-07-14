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  • Трансфер Влашича в «Милан» может сорваться. ЦСКА хочет получить за игрока 30 миллионов

Трансфер Влашича в «Милан» может сорваться. ЦСКА хочет получить за игрока 30 миллионов

14 июля 2021, 11:10
17

Переход полузащитника ЦСКА Николы Влашича в «Милан» может не состояться.

Как пишет журналист Руди Галлетти, московский клуб хочет получить от продажи хорватского футболиста 30 миллионов евро. Переговоры зашли в тупик.

Ранее сообщалось, что «Милан» готов арендовать Влашича с правом обязательного выкупа за 25 миллионов евро. ЦСКА настаивает на полноценном трансфере.

  • В минувшем сезоне Влашич провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

Источник: твиттер Руди Галлетти
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А ЦСКА Милан Влашич Никола
Комментарии (17)
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Loko_Roma
1626250466
Типичная жадность, через год и за 15 не продадут, парень протухнет в этом болоте под названием РФПЛ
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серега кашин
1626251382
за точно не продадут и в итоге второй чалов
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JTherry
1626256479
ЧЕ-20 отчетливо показал, кто и чего стоит... на мой взгляд, Милан, проявивший интерес к Влашичу, переоценил его достоинства, предлагая 25 лимонов, хорошо, хоть подстраховались с арендой, а не с прямой покупкой (помнят о ФФП)... кони рискуют потерять "актив" и деньги, предлагаемые сейчас, "завтра" будет на выходе - Чалов2.0... в результате - уйдет свободным агентом...
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Derzkiy1
1626257792
Минимум как 30 за него нужно!
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Plyash
1626258754
Рановато Влашичу в Милан.Вот для Березуцкого сейчас в самый раз,а то с кем останется,с бабками в кассе и на ...надцатом месте.Вслед за Оличем пойдёт.
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slavа0508
1626260794
Да норм цена 30 , сейчас если игрок что то из себя представляет меньше 25 и не подходи, а то что ниже или уже ближе к пенсии , либо шлак или ещё молодой нераскрывшийся,,,,вот поэтому наши клубы в европе не чего не могут добиться ,покупаем в основном от 5 до 15 лямов максимум,а у них это всё шлак списанный,,,,
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moskowcity-petrv
1626261035
Видимо встрял Влашка в конюшне и на этот сезон
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FCSpartakM
1626261169
кони Головина за 30 продали, а Влашич более высокого уровня , который спокойно может играть в крепкой европейской команде.
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Dr.Metal
1626271396
Вот и хорошо, пусть в ЦСКА играет
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