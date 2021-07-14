Трансфер Влашича в «Милан» может сорваться. ЦСКА хочет получить за игрока 30 миллионов

Переход полузащитника ЦСКА Николы Влашича в «Милан» может не состояться.
Как пишет журналист Руди Галлетти, московский клуб хочет получить от продажи хорватского футболиста 30 миллионов евро. Переговоры зашли в тупик.
Ранее сообщалось, что «Милан» готов арендовать Влашича с правом обязательного выкупа за 25 миллионов евро. ЦСКА настаивает на полноценном трансфере.
- В минувшем сезоне Влашич провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
Источник: твиттер Руди Галлетти