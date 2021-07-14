«Матч ТВ»: ЦСКА не отдаст Влашича в аренду «Милану». Клуб устроит только полноценный трансфер

ЦСКА не собирается отдавать полузащитника Николу Влашича в аренду в «Милан».
По информации «Матч ТВ», московский клуб устроит только продажа 23-летнего хорвата.
Если «Милан» не согласится на условия ЦСКА, то Влашич останется в российском клубе на предстоящий сезон.
- Ранее сообщалось, что итальянский клуб согласовал аренду хорватского хавбека с правом обязательного выкупа за 25 миллионов евро.
- В минувшем сезоне хавбек провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
Источник: «Матч ТВ»