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    «Матч ТВ»: ЦСКА не отдаст Влашича в аренду «Милану». Клуб устроит только полноценный трансфер

    ЦСКА не собирается отдавать полузащитника Николу Влашича в аренду в «Милан».

    По информации «Матч ТВ», московский клуб устроит только продажа 23-летнего хорвата.

    Если «Милан» не согласится на условия ЦСКА, то Влашич останется в российском клубе на предстоящий сезон.

    • Ранее сообщалось, что итальянский клуб согласовал аренду хорватского хавбека с правом обязательного выкупа за 25 миллионов евро.
    • В минувшем сезоне хавбек провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

    Источник: «Матч ТВ»

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    14.07.2021 00:34
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 14 июля 2021, 13:42

      Значит бесплатно уйдет через год. В Европе он не такая уж ценность!

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      Рейтинг: +1608

      кто там 14 июля 2021, 10:25

      мда) пишут тут что через год дороже продадут)
      сравните Влашича который только пришёл в ЦСКА и нынешнего) через год с такими партнерами и в этой лиги он ещё больше скиснет) мда..

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 14 июля 2021, 09:58

      ему только 23 года, через год станет ещё лучше, можно будет продать за 40-50

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      Рейтинг: +17785

      paracetamol > Masteralex 14 июля 2021, 13:43

      У него контракт кончается, кто ж его купит?

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex > paracetamol 14 июля 2021, 23:56

      до 2024 ещё 3 года если что

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      Рейтинг: +8028

      nik55 14 июля 2021, 09:37

      через год цена упадет и неизвестно как он будет играть после того что его не отпустили

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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 14 июля 2021, 09:30

      Я почти не сомневался, что прошедшая вчера информация (об аренде Влашича с последующим выкупом за 25 млн евро, если он выйдет на поле в 70% матчей), хотя она и передавалась и по спортивному ТВ и на всех наших спортивных ресурсах -- грамотно подготовленный агентом игрока фейк. С одной целью -- прощупать позицию ЦСКА. Что ж, прощупал. Заодно испортил отношения Влашичу с клубом. Теперь Николе придется не просто хорошо, а очень хорошо играть, чтобы отмыться от дерьма.

      4
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      Рейтинг: +10

      zinoviyawvr 14 июля 2021, 08:43

      Секс Знакомства и не только. Здесь все девки дают без вопросов, все анонимно и безопасно, ведь многие в отношениях. Осторожно можно встретить знакомую, это круче тиндера в разы и девок много------- http://srt.vg/mykisa

      0
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      Рейтинг: +4454

      Snek 14 июля 2021, 01:59

      Правильно, Гинер надеется, что по окончании следующего сезона продаст его дороже.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Snek 14 июля 2021, 08:16

      Это ты так думаешь, а руководство ЦСКА думае иначе, продать
      и ни денежного кредита, и ни аренды, и это правильно.
      Итальянцы обожглись на молоке (Кокорин), теперь дуют на воду.

      2
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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 > Snek 14 июля 2021, 09:07

      По окончании следующего сезона, судя по его спаду в этом, он ничего не будет стоить. Поэтому Гинер хочет его продать, пока он что то стоит.

      1
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      Рейтинг: +4454

      Snek > vladimir-7 14 июля 2021, 12:24

      Ну в любом случае ЦСКА явно не выгодно давать в аренду с последующим выкупом. По сути остаться без лидера и денег не получить, пусть лучше он этот год поиграет, может подорожает даже.

      1
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      Рейтинг: +4454

      Snek > mamba9090909 14 июля 2021, 12:25

      За сборную он играл неплохо, когда ему давали нормально времени. Хотя моё мнение такое, уровень Влашича, как Промеса - это РПЛ, здесь они герои, звёзды и т.д., в любой лиге из топ-5, даже в команде-середняке, они оба будут смотреть футбол со скамейки, лишь изредка доигрывать матчи.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Snek 14 июля 2021, 13:39

      Если и будут они играть в РПЛ, то больше и не вырастут
      и не повысят свой уровень игры, а перейдут в команду топ-5 европейских лиг, и могут заиграть при правильном
      выборе команды с её соответствующим стилем игры.

      0
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      Рейтинг: +4454

      Snek > vladimir-7 14 июля 2021, 16:31

      Они больше не вырастут, где бы не играли, это старая песня того же Красича, Хонды, Думбии и т.д. Там список достаточно большой.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Snek 14 июля 2021, 17:07

      Назови предельную точку отсчета роста игрока, т.е., как ты оцениваешь её вершину.

      0
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      Рейтинг: +4454

      Snek > vladimir-7 14 июля 2021, 20:31

      Технические и физические навыки, статистические данные и абсолютные результаты.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Snek 14 июля 2021, 20:47

      Одни общие фразы, абсолютное ля-ля

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      Рейтинг: +4454

      Snek > vladimir-7 14 июля 2021, 20:58

      Как и у тебя.

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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 14 июля 2021, 01:47

      ЦСКА всегда с выгодой все делали!
      Но нам какая разница, за 20 или за 50 его продадут?)
      Покупок клуб уверен громких не будет делать, ну или Хвичу купят вместо него

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