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  • «Матч ТВ»: ЦСКА не отдаст Влашича в аренду «Милану». Клуб устроит только полноценный трансфер

«Матч ТВ»: ЦСКА не отдаст Влашича в аренду «Милану». Клуб устроит только полноценный трансфер

14 июля 2021, 00:34
20

ЦСКА не собирается отдавать полузащитника Николу Влашича в аренду в «Милан».

По информации «Матч ТВ», московский клуб устроит только продажа 23-летнего хорвата.

Если «Милан» не согласится на условия ЦСКА, то Влашич останется в российском клубе на предстоящий сезон.

  • Ранее сообщалось, что итальянский клуб согласовал аренду хорватского хавбека с правом обязательного выкупа за 25 миллионов евро.
  • В минувшем сезоне хавбек провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

Источник: «Матч ТВ»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига ЦСКА Милан Влашич Никола
Комментарии (20)
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Derzkiy1
1626216472
ЦСКА всегда с выгодой все делали! Но нам какая разница, за 20 или за 50 его продадут?) Покупок клуб уверен громких не будет делать, ну или Хвичу купят вместо него
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Snek
1626217163
Правильно, Гинер надеется, что по окончании следующего сезона продаст его дороже.
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zinoviyawvr
1626241388
Секс Знакомства и не только. Здесь все девки дают без вопросов, все анонимно и безопасно, ведь многие в отношениях. Осторожно можно встретить знакомую, это круче тиндера в разы и девок много------- http://srt.vg/mykisa
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Вомбат
1626244226
Я почти не сомневался, что прошедшая вчера информация (об аренде Влашича с последующим выкупом за 25 млн евро, если он выйдет на поле в 70% матчей), хотя она и передавалась и по спортивному ТВ и на всех наших спортивных ресурсах -- грамотно подготовленный агентом игрока фейк. С одной целью -- прощупать позицию ЦСКА. Что ж, прощупал. Заодно испортил отношения Влашичу с клубом. Теперь Николе придется не просто хорошо, а очень хорошо играть, чтобы отмыться от дерьма.
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nik55
1626244652
через год цена упадет и неизвестно как он будет играть после того что его не отпустили
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Masteralex
1626245900
ему только 23 года, через год станет ещё лучше, можно будет продать за 40-50
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кто там
1626247515
мда) пишут тут что через год дороже продадут) сравните Влашича который только пришёл в ЦСКА и нынешнего) через год с такими партнерами и в этой лиги он ещё больше скиснет) мда..
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paracetamol
1626259333
Значит бесплатно уйдет через год. В Европе он не такая уж ценность!
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