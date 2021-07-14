«Матч ТВ»: ЦСКА не отдаст Влашича в аренду «Милану». Клуб устроит только полноценный трансфер

ЦСКА не собирается отдавать полузащитника Николу Влашича в аренду в «Милан».

По информации «Матч ТВ», московский клуб устроит только продажа 23-летнего хорвата.

Если «Милан» не согласится на условия ЦСКА, то Влашич останется в российском клубе на предстоящий сезон.