Calciostyle: «Милан» готов взять Влашича в аренду с обязательным выкупом за 25 миллионов при попадании в ЛЧ

«Милан» подготовил первое предложение ЦСКА о переходе полузащитника Николо Влашича.
По информации Calciostyle, «Милан» готов взять 23-летнего хорвата в аренду с обязательным выкупом за 25 миллионов евро при условии выхода в Лигу чемпионов на следующий сезон. ЦСКА должен ответить на предложение в ближайшие дни.
Сам Влашич в случае перехода получит пятилетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.
Ранее сообщалось, что хорват согласился перейти в «Милан».
- В контракте Влашича прописаны отступные в размере 35 миллионов евро.
- В минувшем сезоне хавбек провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
- Контракт хорвата с клубом рассчитан до 2024 года.
Источник: Calciostyle
Сайт об итальянском футболе. Аудитория в твиттере – более 7 тысяч подписчиков.