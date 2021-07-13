Calciostyle: «Милан» готов взять Влашича в аренду с обязательным выкупом за 25 миллионов при попадании в ЛЧ

«Милан» подготовил первое предложение ЦСКА о переходе полузащитника Николо Влашича.

По информации Calciostyle, «Милан» готов взять 23-летнего хорвата в аренду с обязательным выкупом за 25 миллионов евро при условии выхода в Лигу чемпионов на следующий сезон. ЦСКА должен ответить на предложение в ближайшие дни.

Сам Влашич в случае перехода получит пятилетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что хорват согласился перейти в «Милан».