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    Calciostyle: «Милан» готов взять Влашича в аренду с обязательным выкупом за 25 миллионов при попадании в ЛЧ

    «Милан» подготовил первое предложение ЦСКА о переходе полузащитника Николо Влашича.

    По информации Calciostyle, «Милан» готов взять 23-летнего хорвата в аренду с обязательным выкупом за 25 миллионов евро при условии выхода в Лигу чемпионов на следующий сезон. ЦСКА должен ответить на предложение в ближайшие дни.

    Сам Влашич в случае перехода получит пятилетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.

    Ранее сообщалось, что хорват согласился перейти в «Милан».

    • В контракте Влашича прописаны отступные в размере 35 миллионов евро.
    • В минувшем сезоне хавбек провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
    • Контракт хорвата с клубом рассчитан до 2024 года.

    Источник: Calciostyle

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    13.07.2021 10:44
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 13 июля 2021, 15:40

      В ЛЧ не попадут и возьмут задарма.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 июля 2021, 15:26

      Прописаны отступные, все бабки на стол и Влашич полностью ваш,
      без какой-лиьбо аренды и других условий.

      0
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 13 июля 2021, 13:19

      Справедливое предложение. А ЦСКА нужно решать, чего им важнее. Борьба за чемпионство или заработать денег.

      0
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      ...
      Рейтинг: +16559

      Fusballer > Cleaner 13 июля 2021, 13:22

      Для борьбы за чемпионство есть Заболотный, для остального есть мастеркард.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Cleaner 13 июля 2021, 15:31

      Справедливость предложения оценит руководство ЦСКА без
      твоих условий и предположений.

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      Рейтинг: +18875

      Cleaner > vladimir-7 13 июля 2021, 17:55

      Я никому не ставлю "условий". И не делаю "предположений". На основании имеющейся информации делаю логическое заключение(вывод) и довожу его до читателей Бомбародра.
      vladimir-7, Вы сегодня не с той ноги встали? Вот это мое "предположение".)

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      Рейтинг: +18116

      житель СПб > vladimir-7 13 июля 2021, 19:40

      Владимир, но мы же здесь только высказываем свои мысли. Не тролльте нас!
      Я тоже хочу высказаться. Как уже писал раньше, для Влашича предложение хорошее, ему точно стоит соглашаться. А вот ЦСКА - вообще чего хочет? Речь, конечно, ни о каком Чемпионстве и близко не идет (я про нынешнее состояние клуба). Но даже борьба за 3ку, 5ку требует качественных игроков. А они в ЦСКА полностью исчезают...

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      Рейтинг: +748

      99-й 13 июля 2021, 12:49

      Такая сделка может означать ток шо ЦСКА - сворачивается. Хотя так то Милану не впервой кидать коней с полузащитниками могут и так увести...

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      Рейтинг: +4454

      Snek 13 июля 2021, 12:43

      Я думаю такой вариант ЦСКА просто не интересен.
      Команда теряет лидера, компенсация только через год и как им покупать замену?

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      Рейтинг: +18875

      Cleaner > Snek 13 июля 2021, 13:19

      Возможная компенсация, не гарантированная. Но солидная за такого игрока, как Влашич. Что интересно ЦСКА решат Гинер и компания.

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      Рейтинг: +4454

      Snek > Cleaner 13 июля 2021, 13:28

      Компенсация в размере 25-ти млн, если Милан выйдет в ЛЧ, если нет, то ЦСКА просто отдал своего лидера на год, даже если за этот год Милан компенсировал зарплату и 1-2 млн. дал сверху, это ЦСКА ничего не даст.
      Вот 35 млн, которые прописаны в контракте больше похоже на правду и трансфер сразу обретает смысл.

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      Рейтинг: +16559

      Fusballer 13 июля 2021, 11:20

      Нет уж. Либо шашечки, либо ехать!

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