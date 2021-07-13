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Журналист Рамиккья: Влашич согласился перейти в «Милан»

13 июля 2021, 08:54
7

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может перейти в «Милан».

По информации журналиста Марко Рамиккьи, 23-летний хорват дал согласие на переход в итальянский клуб. Стороны уже неделю ведут переговоры.

Переходу Влашича в «Милан» препятствует ЦСКА, однако агент футболиста попытается уговорить руководство армейского клуба отпустить хорвата.

Ранее Sky Sports сообщал, что «Милан» готов арендовать Влашича у ЦСКА с обязательным выкупом.

  • В контракте Влашича прописаны отступные в размере 35 миллионов евро.
  • В минувшем сезоне хавбек провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
  • Контракт хорвата с клубом рассчитан до 2024 года.

Источник: твиттер журналиста Марко Рамиккьи

Журналист Milan News. Аудитория в твиттере - более 5 тысяч подписчиков.

Россия. Премьер-лига Италия. Серия А ЦСКА Милан Влашич Никола
Комментарии (7)
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Боцман59rus
1626156138
- если правда, надеюсь ЦСКА с умом вложит деньги на усиление. Влашич нестабилен и слишком распиарен, на поле он конечно выделяется, но в раздевалке далеко не лидер, жалко что Фернандеса вовремя не продали- сдает не по дням, а по часам. Либо травмы, либо обрусел вконец, да и отсутствие конкуренции на пользу никому не шло
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Garrincha58
1626156442
бла бла бла.... никуда его никто не отпустит, если не захотят платить отступные скорее всего Влашич обидится и будет отбывать контракт и потом свалит как свободный агент куда захочет
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lek!
1626156837
Не умеют наши продать и во время заработать . Тупее политики наших клубов , Я ещё не видал .
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Snek
1626161556
Так а в чём проблема, если Милан выплатит отступные, то ЦСКА не сможет препятствовать, а если Милан себе ищет игрока на скамейку, то какой тут интерес у Влашича?
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Вомбат
1626162328
Милан не платит отступные за игроков, не имеющих звездного статуса. Милан пытается договориться о сумме обязательного выкупа за рыночную цену Влашича 30 млн евро. Во время аренды, если тот не будет достаточно хорош, Милан не даст ему сыграть необходимые для выкупа 70% матчей и через год вернет его в ЦСКА. Более того, опция выкупа не задействуется, если Никола во время аренды получит серьезную травму. ЦСКА просто хочет продать его топ-команде за 35 млн евро. Договорятся ли стороны никто не знает. Ради российского футбола я бы хотел, чтобы Влашич остался в ЦСКА, а ЦСКА вернул себе статус одной из лучших команд России.
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JTherry
1626164534
Милан готов взять Влашича в аренду с обязательным выкупом за 25 млн евро, опция выкупа активируется при условии выхода Милана в Лигу чемпионов на следующий сезон, ЗП - 2,5 лимона...
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Dgad
1626170015
Зато Пакету продали в Лион за 25 лямов
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