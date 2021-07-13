Журналист Рамиккья: Влашич согласился перейти в «Милан»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может перейти в «Милан».
По информации журналиста Марко Рамиккьи, 23-летний хорват дал согласие на переход в итальянский клуб. Стороны уже неделю ведут переговоры.
Переходу Влашича в «Милан» препятствует ЦСКА, однако агент футболиста попытается уговорить руководство армейского клуба отпустить хорвата.
Ранее Sky Sports сообщал, что «Милан» готов арендовать Влашича у ЦСКА с обязательным выкупом.
- В контракте Влашича прописаны отступные в размере 35 миллионов евро.
- В минувшем сезоне хавбек провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
- Контракт хорвата с клубом рассчитан до 2024 года.
Источник: твиттер журналиста Марко Рамиккьи
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