Журналист Рамиккья: Влашич согласился перейти в «Милан»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может перейти в «Милан».

По информации журналиста Марко Рамиккьи, 23-летний хорват дал согласие на переход в итальянский клуб. Стороны уже неделю ведут переговоры.

Переходу Влашича в «Милан» препятствует ЦСКА, однако агент футболиста попытается уговорить руководство армейского клуба отпустить хорвата.

Ранее Sky Sports сообщал, что «Милан» готов арендовать Влашича у ЦСКА с обязательным выкупом.