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    Журналист Рамиккья: Влашич согласился перейти в «Милан»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может перейти в «Милан».

    По информации журналиста Марко Рамиккьи, 23-летний хорват дал согласие на переход в итальянский клуб. Стороны уже неделю ведут переговоры.

    Переходу Влашича в «Милан» препятствует ЦСКА, однако агент футболиста попытается уговорить руководство армейского клуба отпустить хорвата.

    Ранее Sky Sports сообщал, что «Милан» готов арендовать Влашича у ЦСКА с обязательным выкупом.

    • В контракте Влашича прописаны отступные в размере 35 миллионов евро.
    • В минувшем сезоне хавбек провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
    • Контракт хорвата с клубом рассчитан до 2024 года.

    Источник: твиттер журналиста Марко Рамиккьи

    Журналист Milan News. Аудитория в твиттере - более 5 тысяч подписчиков.

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    13.07.2021 08:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 13 июля 2021, 12:53

      Зато Пакету продали в Лион за 25 лямов

      0
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      Рейтинг: +28518

      JTherry 13 июля 2021, 11:22

      Милан готов взять Влашича в аренду с обязательным выкупом за 25 млн евро, опция выкупа активируется при условии выхода Милана в Лигу чемпионов на следующий сезон, ЗП - 2,5 лимона...

      0
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 13 июля 2021, 10:45

      Милан не платит отступные за игроков, не имеющих звездного статуса. Милан пытается договориться о сумме обязательного выкупа за рыночную цену Влашича 30 млн евро. Во время аренды, если тот не будет достаточно хорош, Милан не даст ему сыграть необходимые для выкупа 70% матчей и через год вернет его в ЦСКА. Более того, опция выкупа не задействуется, если Никола во время аренды получит серьезную травму. ЦСКА просто хочет продать его топ-команде за 35 млн евро. Договорятся ли стороны никто не знает. Ради российского футбола я бы хотел, чтобы Влашич остался в ЦСКА, а ЦСКА вернул себе статус одной из лучших команд России.

      2
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      Рейтинг: +4454

      Snek 13 июля 2021, 10:32

      Так а в чём проблема, если Милан выплатит отступные, то ЦСКА не сможет препятствовать, а если Милан себе ищет игрока на скамейку, то какой тут интерес у Влашича?

      0
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      Рейтинг: +1902

      lek! 13 июля 2021, 09:13

      Не умеют наши продать и во время заработать . Тупее политики наших клубов , Я ещё не видал .

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 июля 2021, 09:07

      бла бла бла.... никуда его никто не отпустит, если не захотят платить отступные скорее всего Влашич обидится и будет отбывать контракт и потом свалит как свободный агент куда захочет

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 13 июля 2021, 09:02

      - если правда, надеюсь ЦСКА с умом вложит деньги на усиление.
      Влашич нестабилен и слишком распиарен, на поле он конечно выделяется, но в раздевалке далеко не лидер, жалко что Фернандеса вовремя не продали- сдает не по дням, а по часам. Либо травмы, либо обрусел вконец, да и отсутствие конкуренции на пользу никому не шло

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