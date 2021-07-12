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    Sky Sports: «Милан» готов арендовать Влашича у ЦСКА с обязательным выкупом

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может продолжить карьеру в «Милане».

    По информации Milan News со ссылкой на Sky Sports Italia, миланский клуб рассчитывает арендовать 23-летнего хорвата с правом выкупа. «Милан» также готов осуществить сделку, если опция выкупа будет обязательной.

    • В контракте Влашича прописаны отступные в размере 35 миллионов евро.
    • В минувшем сезоне хавбек провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
    • Контракт хорвата с клубом рассчитан до 2024 года.

    Арустамян: «Милан» – единственный клуб, который связывался с ЦСКА по Влашичу»

    Источник: Milan News

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    12.07.2021 15:19
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 13 июля 2021, 03:34

      Алее Милан!!!,а за компенсацию за Хонды!?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 12 июля 2021, 22:16

      Конечно, для футболиста это наилучший вариант. А вот для ЦСКА - возникает вопрос, эта команда вообще подниматься обратно собирается или нет?!

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 12 июля 2021, 17:11

      Да пожалуйста! 30 лямов платите и если не хотите покупать, то берите в аренду!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > BRO_football 12 июля 2021, 18:15

      Ты-то, чего распоряжаешься, чего ЦСКА должен делать, сиди
      и смотри какое решение будет принято.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 июля 2021, 16:41

      можно отпустить если они будут ему полностью платить зарплату и выкупят потом выгодно для ЦСКА а может и разочарует он их и тогда эти глоры перестанут орать что мол Никола давно перерос РПЛ

      1
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      Рейтинг: +11283

      "supermax" 12 июля 2021, 16:33

      беги, Никола, беги...из нашего болота

      1
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      Рейтинг: +658

      RUSARM > "supermax" 12 июля 2021, 16:41

      Пусть заплатят,сами отпустят!!!

      2
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner > "supermax" 12 июля 2021, 17:25

      В нашем болоте ему сытно и спокойно живется. Как сложится в Европе неизвестно.

      1
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      Рейтинг: +11283

      "supermax" > Cleaner 12 июля 2021, 17:32

      надо тогда ему еще наш паспорт дать чтоб вообще отлично зажил...н.а.х.у.я. вообще уезжать в европу ...пусть болтается с конями на 6 месте...зато при деньгах...и можно свои амбиции, если, конечно, у него, как у спортсмена, они есть, засунуть в жопу....отличный вариант

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      Рейтинг: +18875

      Cleaner > "supermax" 12 июля 2021, 17:39

      Паспорт он не просит, ему и в своей сборной хорошо. Быть при деньгах тоже вариант. Для кого то отличный.

      0
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      Рейтинг: +11283

      "supermax" > Cleaner 12 июля 2021, 17:45

      да причем тут сборная? он так и так за хорватов заигран....в общем тебя я понял

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > "supermax" 12 июля 2021, 18:08

      А ты чего не советуешь бежать Промежу из вашего болота –
      свинарника?

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      Рейтинг: +11283

      "supermax" > vladimir-7 12 июля 2021, 20:38

      А ума не хватает? Или по твоему он молод и перспективен? Может им интересуются ведущие клубы Италии?....в свое время он ушёл и правильно сделал... А ты расслабь булки и прими неизбежность... Зря вы что-ли Зеблевотного взяли...

      0
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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 12 июля 2021, 15:58

      Да, надо отдавать.
      Иначе сам себе перебинтует бабки
      Хорватский жеребец..
      И снова попадёте вы на бабки.
      Тогда пиз*ец.

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      Рейтинг: +12265

      R_a_i_n 12 июля 2021, 15:29

      Конявым тогда вообще некем играть будет))

      0
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      Рейтинг: +16559

      Fusballer > R_a_i_n 12 июля 2021, 15:37

      Как это не кем? А Заболотный?

      2
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      Рейтинг: +706

      111ax > R_a_i_n 12 июля 2021, 16:29

      да и сейчас не кем

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