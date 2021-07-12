Sky Sports: «Милан» готов арендовать Влашича у ЦСКА с обязательным выкупом

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может продолжить карьеру в «Милане».

По информации Milan News со ссылкой на Sky Sports Italia, миланский клуб рассчитывает арендовать 23-летнего хорвата с правом выкупа. «Милан» также готов осуществить сделку, если опция выкупа будет обязательной.

В контракте Влашича прописаны отступные в размере 35 миллионов евро.

В минувшем сезоне хавбек провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.

Контракт хорвата с клубом рассчитан до 2024 года.

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