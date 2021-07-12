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  • Sky Sports: «Милан» готов арендовать Влашича у ЦСКА с обязательным выкупом

Sky Sports: «Милан» готов арендовать Влашича у ЦСКА с обязательным выкупом

12 июля 2021, 15:19
15

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может продолжить карьеру в «Милане».

По информации Milan News со ссылкой на Sky Sports Italia, миланский клуб рассчитывает арендовать 23-летнего хорвата с правом выкупа. «Милан» также готов осуществить сделку, если опция выкупа будет обязательной.

  • В контракте Влашича прописаны отступные в размере 35 миллионов евро.
  • В минувшем сезоне хавбек провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
  • Контракт хорвата с клубом рассчитан до 2024 года.

Арустамян: «Милан» – единственный клуб, который связывался с ЦСКА по Влашичу»

Источник: Milan News

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Россия. Премьер-лига Италия. Серия А ЦСКА Милан Влашич Никола
Комментарии (15)
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R_a_i_n
1626092983
Конявым тогда вообще некем играть будет))
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Алехсбургер.
1626094725
Да, надо отдавать. Иначе сам себе перебинтует бабки Хорватский жеребец.. И снова попадёте вы на бабки. Тогда пиз*ец.
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"supermax"
1626096782
беги, Никола, беги...из нашего болота
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Garrincha58
1626097296
можно отпустить если они будут ему полностью платить зарплату и выкупят потом выгодно для ЦСКА а может и разочарует он их и тогда эти глоры перестанут орать что мол Никола давно перерос РПЛ
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BRO_football
1626099101
Да пожалуйста! 30 лямов платите и если не хотите покупать, то берите в аренду!
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житель СПб
1626117408
Конечно, для футболиста это наилучший вариант. А вот для ЦСКА - возникает вопрос, эта команда вообще подниматься обратно собирается или нет?!
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_Kesh_Suntar_
1626136492
Алее Милан!!!,а за компенсацию за Хонды!?
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