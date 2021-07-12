Sky Sports: «Милан» готов арендовать Влашича у ЦСКА с обязательным выкупом

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может продолжить карьеру в «Милане».
По информации Milan News со ссылкой на Sky Sports Italia, миланский клуб рассчитывает арендовать 23-летнего хорвата с правом выкупа. «Милан» также готов осуществить сделку, если опция выкупа будет обязательной.
- В контракте Влашича прописаны отступные в размере 35 миллионов евро.
- В минувшем сезоне хавбек провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
- Контракт хорвата с клубом рассчитан до 2024 года.
Арустамян: «Милан» – единственный клуб, который связывался с ЦСКА по Влашичу»
Источник: Milan News
Новостной сайт о "Милане". Аудитория в твиттере - больше 110 тысяч подписчиков.