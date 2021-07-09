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  • Арустамян: «Милан» – единственный клуб, который связывался с ЦСКА по Влашичу»

Арустамян: «Милан» – единственный клуб, который связывался с ЦСКА по Влашичу»

9 июля 2021, 16:55
3

Журналист и комментатор Нобель Арустамян рассказал о возможном переезде полузащитника ЦСКА Николы Влашича в Италию.

«Единственный клуб, который пока напрямую связывался с ЦСКА по хорвату, это «Милан». Накануне в клуб обратился лично Паоло Мальдини – технический директор пообщался с ЦСКА на предмет перехода.

«Милан» впечатлен игрой Влашича на Евро (Никола забил Шотландии) и к тому же ищет замену Хакану Чалханоглу – турок недавно переметнулся в «Интер».

По своей традиции «Милан» хочет арендовать Влашича с правом выкупа. Это наиболее безопасный и экономный вариант. Наглядный пример – Сандро Тонали: год назад посмотреть взяли хавбека «Брешии» в аренду и вот только что выкупили окончательно.

Но у ЦСКА позиция четкая: если и продавать Влашича, то только за серьезные деньги. В контракте прописана цена: 35 миллионов евро. Очевидно, клубам придется искать оптимальное решение для всех», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

  • Рыночная стоимость Влашича – 30 миллионов евро.
  • В минувшем сезоне хавбек провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
  • Контракт хорвата с клубом рассчитан до 2024 года.

Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Милан ЦСКА Влашич Никола Арустамян Нобель
Комментарии (3)
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JTherry
1625840823
"...если и продавать Влашича, то только за... 35 миллионов евро..."))) ...в цск решили сгноить Николу в РПЛ!
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Вомбат
1625845561
За 30 млн евро его наверняка продали бы, но дело в том, что Милан сразу не покупает игроков без звездного статуса. Для таких сначала аренда. А ЦСКА это не выгодно. Ведь надо сразу же найти замену Влашичу, иначе клуб в следующем сезоне совсем повалится. А как заменить Влашича, если денег на покупку нормального АПЗ не будет? Значит, Влашич останется. Ну а потеряет ли он мотивацию, и снизит ли уровень игры, это зависит и от него самого и от тренеров ЦСКА.
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BRO_football
1625848294
Ну, 35 млн евро, конечно, многовато будет, а вот 30 в самый раз! Если уж все подряд хвалят Влашича, то продавать такой талант меньше чем за 30 млн евро не имеет смысла. И сразу же искать за эту сумму 2-3 хороших игроков. В аренду за какие-нибудь несколько миллионов евро отдавать тоже не надо, потому что с большой вероятностью Влашич Милану не понравится и они его вернут обратно. А ЦСКА за эти полгода-год игры без Влашича окончательно обосрётся и упадёт во вторую половину таблицы.
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