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    Арустамян: «Милан» – единственный клуб, который связывался с ЦСКА по Влашичу»

    Журналист и комментатор Нобель Арустамян рассказал о возможном переезде полузащитника ЦСКА Николы Влашича в Италию.

    «Единственный клуб, который пока напрямую связывался с ЦСКА по хорвату, это «Милан». Накануне в клуб обратился лично Паоло Мальдини – технический директор пообщался с ЦСКА на предмет перехода.

    «Милан» впечатлен игрой Влашича на Евро (Никола забил Шотландии) и к тому же ищет замену Хакану Чалханоглу – турок недавно переметнулся в «Интер».

    По своей традиции «Милан» хочет арендовать Влашича с правом выкупа. Это наиболее безопасный и экономный вариант. Наглядный пример – Сандро Тонали: год назад посмотреть взяли хавбека «Брешии» в аренду и вот только что выкупили окончательно.

    Но у ЦСКА позиция четкая: если и продавать Влашича, то только за серьезные деньги. В контракте прописана цена: 35 миллионов евро. Очевидно, клубам придется искать оптимальное решение для всех», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

    • Рыночная стоимость Влашича – 30 миллионов евро.
    • В минувшем сезоне хавбек провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
    • Контракт хорвата с клубом рассчитан до 2024 года.

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    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 16:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15221

      JTherry 25 минут назад

      "...если и продавать Влашича, то только за... 35 миллионов евро...")))
      ...в цск решили сгноить Николу в РПЛ!

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