Арустамян: «Милан» – единственный клуб, который связывался с ЦСКА по Влашичу»

Журналист и комментатор Нобель Арустамян рассказал о возможном переезде полузащитника ЦСКА Николы Влашича в Италию.

«Единственный клуб, который пока напрямую связывался с ЦСКА по хорвату, это «Милан». Накануне в клуб обратился лично Паоло Мальдини – технический директор пообщался с ЦСКА на предмет перехода.

«Милан» впечатлен игрой Влашича на Евро (Никола забил Шотландии) и к тому же ищет замену Хакану Чалханоглу – турок недавно переметнулся в «Интер».

По своей традиции «Милан» хочет арендовать Влашича с правом выкупа. Это наиболее безопасный и экономный вариант. Наглядный пример – Сандро Тонали: год назад посмотреть взяли хавбека «Брешии» в аренду и вот только что выкупили окончательно.

Но у ЦСКА позиция четкая: если и продавать Влашича, то только за серьезные деньги. В контракте прописана цена: 35 миллионов евро. Очевидно, клубам придется искать оптимальное решение для всех», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.