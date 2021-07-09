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    Промес прибыл в «Спартак» после Евро-2020 и отпуска

    Квинси Промес приступил к подготовке к сезону в составе «Спартака». Он выступал на Евро-2020, где со сборной Нидерландов вылетел в 1/8 финала.

    «Спартак» примет участие в предсезонном турнире Кубок Париматч Премьер, который стартует завтра, 10 июля.

    • «Спартак» вернул Промеса зимой, купив игрока у «Аякса».
    • Промесу грозит уголовное преследование на родине.
    • Сезон РПЛ стартует для «Спартака» 24 июля.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 21:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10080

      BRO_football 24 минуты назад

      Ну да, надо же где-то спрятаться от прокуратуры Нидерландов

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