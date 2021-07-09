Промес прибыл в «Спартак» после Евро-2020 и отпуска

Квинси Промес приступил к подготовке к сезону в составе «Спартака». Он выступал на Евро-2020, где со сборной Нидерландов вылетел в 1/8 финала.

«Спартак» примет участие в предсезонном турнире Кубок Париматч Премьер, который стартует завтра, 10 июля.

«Спартак» вернул Промеса зимой, купив игрока у «Аякса».

Промесу грозит уголовное преследование на родине.

Сезон РПЛ стартует для «Спартака» 24 июля.