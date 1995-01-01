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    Прокуратура Нидерландов намерена наказать Промеса за нанесение ножевых ранений

    Прокуратура продолжает дело о нанесении ножевых ранений, фигурантом которого выступает игрок «Спартака» Квинси Промес. Правоохранители Нидерландов считают, что именно футболист совершил преступление.

    Прокуратура намерена привлечь Промеса к ответственности. Сам игрок отрицает причастность к инциденту.

    • Преступление было совершено прошлым летом в Нидерландах на частной вечеринке.
    • Пострадавший в результате ранений травмировал колено.
    • Промеса осенью арестовали, но потом отпустили.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: NH Nieuws

    Ресурс с новостями севера Нидерландов. Аудитория в твиттере - более 148 тысяч подписчиков.

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20290

      slavutiq70 13 минут назад

      как ***** долго думали,,,

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      Рейтинг: +6426

      playsh 23 минуты назад

      Не отдадим Антоху на "заклание".
      P.S. - Заклание - отдать на погибель.

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