Прокуратура Нидерландов намерена наказать Промеса за нанесение ножевых ранений

Прокуратура продолжает дело о нанесении ножевых ранений, фигурантом которого выступает игрок «Спартака» Квинси Промес. Правоохранители Нидерландов считают, что именно футболист совершил преступление.
Прокуратура намерена привлечь Промеса к ответственности. Сам игрок отрицает причастность к инциденту.
- Преступление было совершено прошлым летом в Нидерландах на частной вечеринке.
- Пострадавший в результате ранений травмировал колено.
- Промеса осенью арестовали, но потом отпустили.
Источник: NH Nieuws
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