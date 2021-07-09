Прокуратура Нидерландов намерена наказать Промеса за нанесение ножевых ранений

Прокуратура продолжает дело о нанесении ножевых ранений, фигурантом которого выступает игрок «Спартака» Квинси Промес. Правоохранители Нидерландов считают, что именно футболист совершил преступление.

Прокуратура намерена привлечь Промеса к ответственности. Сам игрок отрицает причастность к инциденту.