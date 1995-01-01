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    ESPN: Зидан не хочет возвращаться к клубной работе, он ждет предложения от сборной Франции

    Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан намерен возглавить сборную Франции.

    По информации ESPN, у 49-летнего специалиста нет планов возвращаться к клубной работе.

    Зидан готов подождать ухода Дидье Дешама и сменить его во французской сборной.

    Перес: «Зидан мечтает возглавить сборную Франции. Он обязательно этого добьется»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 18:46
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +6426

      playsh 9 минут назад

      Зизу,в Россию не желаешь?
      Смотри,ох,нелёгкая эта работа - из болота тащить бегемота.

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      Рейтинг: +10080

      BRO_football 22 минуты назад

      А может Зидан и от сборной России ждёт приглашения?

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