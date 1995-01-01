ESPN: Зидан не хочет возвращаться к клубной работе, он ждет предложения от сборной Франции

Зизу,в Россию не желаешь?
Смотри,ох,нелёгкая эта работа - из болота тащить бегемота.
Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан намерен возглавить сборную Франции.
По информации ESPN, у 49-летнего специалиста нет планов возвращаться к клубной работе.
Зидан готов подождать ухода Дидье Дешама и сменить его во французской сборной.
- Французы вылетели с Евро-2020 на стадии 1/8 финала.
- Зидан покинул «Реал» в конце мая.
- Дешам будет тренером сборной на ЧМ-2022.
Перес: «Зидан мечтает возглавить сборную Франции. Он обязательно этого добьется»