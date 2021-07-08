Дешам будет тренировать сборную Франции на ЧМ-2022 в Катаре

Президент Французской федерации футбола Ноэль Ле Гре сообщил, что Дидье Дешам не будет отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Франции.
«Дешам будет тренером сборной Франции на чемпионате мира в Катаре. Решили вопрос за три минуты. Он хочет работать, я хочу того же», – сказал Ле Гре.
- Дешам тренирует сборную Франции с 2012 года.
- Под его руководством команда выиграла ЧМ-2018.
- На Евро-2020 сборная Франции вылетела на стадии 1/8 финала, уступив Швейцарии в серии пенальти.
Источник: RMC Sport