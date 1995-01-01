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    Николич: «Было бесполезно уговаривать Чорлуку поиграть еще год»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич ответил на вопросы о вхождении в свой штаб бывшего защитника команды Ведрана Чорлуки.

    – Чорлука закончил работу со сборной Хорватии на Евро, а вы уже ждете его в Австрии?

    – Да, у него будет всего четыре дня отпуска – самый короткий отдых в жизни. Но такова тренерская доля. Только закончил одну работу – сразу на другую.

    – Он, войдя в ваш штаб, продолжит работу в сборной Хорватии?

    – Мы договаривались только на этот турнир. Когда Ведран приедет, будем обсуждать дальнейшую работу.

    – Не пытались уговорить его остаться еще на сезон?

    – Он принял решение, и бесполезно было уговаривать поменять его. Он такой человек. Я сам такой же, так что понимаю его.

    • Чорлука выступал за «Локомотив» с 2012 года.
    • Он завершил карьеру в конце сезона-2020/21.
    • Сборная Хорватии на Евро-2020 дошла до 1/8 финала, где уступила Испании.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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