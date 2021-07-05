Николич: «Было бесполезно уговаривать Чорлуку поиграть еще год»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич ответил на вопросы о вхождении в свой штаб бывшего защитника команды Ведрана Чорлуки.

– Чорлука закончил работу со сборной Хорватии на Евро, а вы уже ждете его в Австрии?

– Да, у него будет всего четыре дня отпуска – самый короткий отдых в жизни. Но такова тренерская доля. Только закончил одну работу – сразу на другую.

– Он, войдя в ваш штаб, продолжит работу в сборной Хорватии?

– Мы договаривались только на этот турнир. Когда Ведран приедет, будем обсуждать дальнейшую работу.

– Не пытались уговорить его остаться еще на сезон?

– Он принял решение, и бесполезно было уговаривать поменять его. Он такой человек. Я сам такой же, так что понимаю его.

Чорлука выступал за «Локомотив» с 2012 года.

Он завершил карьеру в конце сезона-2020/21.

Сборная Хорватии на Евро-2020 дошла до 1/8 финала, где уступила Испании.

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