Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    2 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    3 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    Николич: «Я бы полностью отменил лимит на легионеров. Думаю, из-за него мы потеряли многих футболистов»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров в российском футболе.

    – После провала сборной на Евро многие высказываются, что же делать дальше. Есть мнение, что нужно ужесточить лимит. Как вы к нему относитесь?

    – Мой ответ по лимиту прост: футбольный рынок один на весь мир. И на этом рынке есть единственный критерий – качество. Все остальное, что придумывают – будь то лимит на иностранцев, на молодых, на возрастных, – это все неправильно. И это покажет игра.

    Я бы вообще полностью отменил лимит. Тогда цены на русских игроков будут нормальными. Думаю, мы потеряли многих футболистов из-за лимита, рано увеличив их зарплаты. Пустите всех на свободный рынок – русских, иностранцев. Пусть бьются друг с другом, конкурируют. Кто более ценен, покажет футбол.

    Посмотрите на Китай: они сперва вбухали сумасшедшие деньги, привезли звезд, думали, что будут двигать футбол вперед. Но ничего не получилось. Потом наоборот: установили лимиты, сократили зарплаты... И что? Кто там играет сегодня? Сложно назвать хотя бы одну фамилию.

    Все, что делается искусственно, ненатурально, для меня это плохо. Пусть все решится на поле. Решать должны клубы, а не футбольный союз, руководство лиги или ветераны. Пусть каждый клуб определит свою стратегию, свой путь и идет по нему.

    – А какой сегодня путь «Локомотива», учитывая недавнюю смену руководства?

    – Ну по поводу команды я уже сказал: посмотрите, кто перед нами на тренировке. Когда я пришел, мы были самой старой командой лиги, а теперь будем одной из самых молодых.

    При этом постараемся сделать омоложение не в ущерб результату. Получится ли сделать это быстро, увидим.

    – Василий Кикнадзе, работая в «Локо», говорил, что клуб будет стараться брать молодых игроков и доводить их до продажи в Европу за большие деньги. Сейчас за рубежом играет очень мало россиян...

    – А почему?

    – Не хотят уезжать.

    – Конечно. Потому что они получают 2 миллиона евро в год тут – нереальные деньги для Европы. Это сделал лимит.

    Я не буду называть фамилий, но приведу такой пример: игроки, которые были готовы подписывать контракты в Европе на 300-400 тысяч евро в год, одновременно просили у российских клубов 2 миллиона евро.

    В итоге, конечно, они подписали контракты здесь. Я не против, чтобы людей подписывали на 2 миллиона, но я за то, чтобы рынок был нормальный и адекватный. А лимит этому не помогает.

    Николич: «Российские футболисты если не играют, то думают, что это наказание. На Западе не так»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:53
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4817

      sochi-2013 3 минуты назад

      Из правильно подобранных фактов, делает неправильные выводы.
      Дело не отмене или ужесточении лимита, а в непомерно раздутых зп в российском футболе. Если нарушен принцип; цена-качество, то качество отходит на ....цатое место!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3191

      Snek 41 минуту назад

      Даже иностранец за год понял, наши за 100 лет не поймут.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +309

      bratskij 53 минуты назад

      В точку!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1099

      Стаz 1 час назад

      Хоть от кого-то здравые мысли

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7709

      САДЫЧОК 1 час назад

      Правильно Николич ! Поэтому и тренер ты отличный !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +247

      isakkobelini 1 час назад

      все по делу

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18915

      vladimir-7 1 час назад

      Отмену лимита на легионеров надо проводить одновременно со снижением
      заработной платы всем игрокам в клубах до оптимальной.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1623

      altezzik > vladimir-7 37 минут назад

      Если отменить лимит, то зарплаты сами снизятся, потому что предложение будет превышать спрос.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3894

      TOMSON 1 час назад

      Если у нас решать будут клубы, то ничем хорошим это не закончится.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87066
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66752
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru