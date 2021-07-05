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  • Николич: «Я бы полностью отменил лимит на легионеров. Думаю, из-за него мы потеряли многих футболистов»

Николич: «Я бы полностью отменил лимит на легионеров. Думаю, из-за него мы потеряли многих футболистов»

5 июля 2021, 08:53
38

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров в российском футболе.

– После провала сборной на Евро многие высказываются, что же делать дальше. Есть мнение, что нужно ужесточить лимит. Как вы к нему относитесь?

– Мой ответ по лимиту прост: футбольный рынок один на весь мир. И на этом рынке есть единственный критерий – качество. Все остальное, что придумывают – будь то лимит на иностранцев, на молодых, на возрастных, – это все неправильно. И это покажет игра.

Я бы вообще полностью отменил лимит. Тогда цены на русских игроков будут нормальными. Думаю, мы потеряли многих футболистов из-за лимита, рано увеличив их зарплаты. Пустите всех на свободный рынок – русских, иностранцев. Пусть бьются друг с другом, конкурируют. Кто более ценен, покажет футбол.

Посмотрите на Китай: они сперва вбухали сумасшедшие деньги, привезли звезд, думали, что будут двигать футбол вперед. Но ничего не получилось. Потом наоборот: установили лимиты, сократили зарплаты... И что? Кто там играет сегодня? Сложно назвать хотя бы одну фамилию.

Все, что делается искусственно, ненатурально, для меня это плохо. Пусть все решится на поле. Решать должны клубы, а не футбольный союз, руководство лиги или ветераны. Пусть каждый клуб определит свою стратегию, свой путь и идет по нему.

– А какой сегодня путь «Локомотива», учитывая недавнюю смену руководства?

– Ну по поводу команды я уже сказал: посмотрите, кто перед нами на тренировке. Когда я пришел, мы были самой старой командой лиги, а теперь будем одной из самых молодых.

При этом постараемся сделать омоложение не в ущерб результату. Получится ли сделать это быстро, увидим.

– Василий Кикнадзе, работая в «Локо», говорил, что клуб будет стараться брать молодых игроков и доводить их до продажи в Европу за большие деньги. Сейчас за рубежом играет очень мало россиян...

– А почему?

– Не хотят уезжать.

– Конечно. Потому что они получают 2 миллиона евро в год тут – нереальные деньги для Европы. Это сделал лимит.

Я не буду называть фамилий, но приведу такой пример: игроки, которые были готовы подписывать контракты в Европе на 300-400 тысяч евро в год, одновременно просили у российских клубов 2 миллиона евро.

В итоге, конечно, они подписали контракты здесь. Я не против, чтобы людей подписывали на 2 миллиона, но я за то, чтобы рынок был нормальный и адекватный. А лимит этому не помогает.

Николич: «Российские футболисты если не играют, то думают, что это наказание. На Западе не так»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Николич Марко
Комментарии (38)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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vladimir-7
1625467401
Отмену лимита на легионеров надо проводить одновременно со снижением заработной платы всем игрокам в клубах до оптимальной.
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isakkobelini
1625467629
все по делу
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САДЫЧОК
1625467655
Правильно Николич ! Поэтому и тренер ты отличный !
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Стаz
1625467966
Хоть от кого-то здравые мысли
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Snek
1625469116
Даже иностранец за год понял, наши за 100 лет не поймут.
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sochi-2013
1625471352
Из правильно подобранных фактов, делает неправильные выводы. Дело не отмене или ужесточении лимита, а в непомерно раздутых з\п в российском футболе. Если нарушен принцип; цена-качество, то качество отходит на ....цатое место!
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NewLife
1625471856
Ума больше, чем у всех старперов РФС вместе взятых.
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Ellesar North
1625475169
оздоев не согласится: зенька топ, рпл топ, все по делу
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mahan
1625481953
Все по делу сказал. Давно всем понятно, лимит убивает футбол в России.
Ответить
Oldtrafford83
1625489751
Оздоев и Ко вышли из чата))
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