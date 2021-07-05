Николич: «Российские футболисты если не играют, то думают, что это наказание. На Западе не так»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о ментальных проблемах футболистов из России.

«Когда я только пришел в «Локомотив», если не ставил в состав кого-то из ребят, они думали, что где-то ошибались и тренер так их наказывает.

Мне потребовалось полгода, чтобы игроки привыкли и поняли, что дело совсем не в этом. Слава богу, теперь они меня понимают.

Российские игроки думают: «По статусу я должен играть каждый матч». Вне зависимости от того, что нужно команде, что думает тренер. А если не играют, то думают, что это наказание, и начинается: «Ой, что я сделал не так, тренер меня штрафует...».

На Западе не так – иди и бейся каждый день. Все просто», – сказал Николич.