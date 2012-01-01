Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    2 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    3 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?

    Николич: «Российские футболисты если не играют, то думают, что это наказание. На Западе не так»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о ментальных проблемах футболистов из России.

    «Когда я только пришел в «Локомотив», если не ставил в состав кого-то из ребят, они думали, что где-то ошибались и тренер так их наказывает.

    Мне потребовалось полгода, чтобы игроки привыкли и поняли, что дело совсем не в этом. Слава богу, теперь они меня понимают.

    Российские игроки думают: «По статусу я должен играть каждый матч». Вне зависимости от того, что нужно команде, что думает тренер. А если не играют, то думают, что это наказание, и начинается: «Ой, что я сделал не так, тренер меня штрафует...».

    На Западе не так – иди и бейся каждый день. Все просто», – сказал Николич.

    • Серб возглавил «Локомотив» в мае 2020 года.
    • В прошлом сезоне команда финишировала третьей в РПЛ и выиграла Кубок России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:46
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +247

      isakkobelini 1 час назад

      Мужик дело говорит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15122

      JTherry 1 час назад

      "...иди и бейся каждый день. Все просто..."
      ...здраво рассуждаешь, Марко...!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23737

      Боцман59rus 2 часа назад

      _ а для нас наказание, это игра российских футболистов)))

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87066
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66752
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru