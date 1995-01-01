«Спартак» готов заплатить 7,5 миллиона за экс-игрока «Локомотива» Мариу

Было бы неплохо. Игрок техничный. Наверняка это с подачи Витории.
Полузащитник «Интера» Жоау Мариу может вернуться в Россию. Им интересуется «Спартак», который возглавляет соотечественник португальца Руй Витория.
Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на португальскую газету Record, москвичи готовы купить футболиста за 7.5 миллиона евро.
- Прошлый сезон 28-летний Мариу провел в родном «Спортинге» на правах аренды и стал чемпионом Португалии.
- В сезоне-2019/20 Мариу выступал за «Локомотив».
- Мариу сейчас также интересен «Бенфике» и «Ницце».