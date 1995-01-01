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    «Спартак» готов заплатить 7,5 миллиона за экс-игрока «Локомотива» Мариу

    Полузащитник «Интера» Жоау Мариу может вернуться в Россию. Им интересуется «Спартак», который возглавляет соотечественник португальца Руй Витория.

    Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на португальскую газету Record, москвичи готовы купить футболиста за 7.5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +87013

      zigbert 36 минут назад

      Было бы неплохо. Игрок техничный. Наверняка это с подачи Витории.

      0
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      Рейтинг: +61

      Крейсер 46 минут назад

      Игрок хороший, но это снова полузащита, где у нас и так не протолкнуться. Поверю в новость с защитником.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      loko1982 59 минут назад

      Ссылка ведёт на профиль другого Жоау Мариу.

      1
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      Рейтинг: +537

      R_a_i_n 1 час назад

      ну и нах он нужен

      1
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      Рейтинг: +1015

      moskowcity-petrv 2 часа назад

      Хороший игрок!

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