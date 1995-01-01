«Спартак» готов заплатить 7,5 миллиона за экс-игрока «Локомотива» Мариу

Полузащитник «Интера» Жоау Мариу может вернуться в Россию. Им интересуется «Спартак», который возглавляет соотечественник португальца Руй Витория.

Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на португальскую газету Record, москвичи готовы купить футболиста за 7.5 миллиона евро.