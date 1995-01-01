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    Черчесов 2 июля проведет пресс-конференцию

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответит на вопросы журналистов в пятницу днем.

    Телеканал «Матч ТВ» покажет пресс-конференцию 57-летнего специалиста, начало трансляции – в 12:00 мск.

    • На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
    • Команда одержала одну победу и дважды проиграла.
    • Технический комитет РФС признал работу Черчесова на турнире неудовлетворительной, но выразил ему доверие.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:57
    Комментарии12
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      Рейтинг: +65

      сутулая собака и лисы 3 минуты назад

      надеюсь и игроков пригласят, которые не соответствуют уровню, что бы Усы наглядно пальчиком показывал на виновных.

      1
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      Рейтинг: +65

      сутулая собака и лисы 6 минут назад

      [СТРОГО 18+] мастер класс по открыванию кока-колы, смотреть без регистрации и смс.

      0
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      Рейтинг: +7658

      САДЫЧОК 8 минут назад

      Черчесов 2 июля проведет .....Не Интересно !
      обьявит об отставке по велению Путина . Человек без чести и совести-это надо делать сразу после матча !

      1
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      Рейтинг: +23613

      Боцман59rus 12 минут назад

      - переводчика пригласите.

      1
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      Рейтинг: +20749

      bset 16 минут назад

      Готовится объявить, что ему зарплату подняли

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1382

      Радио1000шумеров 18 минут назад

      Готовить шампанское для празднования отставки?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +66683

      insider_retro 22 минуты назад

      Думаю, что встретят редкими хлопками и надеюсь, что проводят бурными аплодисментами..:) Прощальными..:)))

      4
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      Рейтинг: +524

      R_a_i_n 26 минут назад

      Тошнит уже от Черчесова.

      4
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      Рейтинг: +654

      tarasofka 27 минут назад

      Состав техкома РФС:

      Симонян - 94 года
      Игнатьев - 80 лет
      Гаджиев - 75 лет
      Гершкович - 73 года
      Мирзоян - 70 лет
      Морозов - 70 лет
      Лексаков - 60 лет
      Симкачев - 60 лет
      Баскаков - 57 лет
      Черчесов - 57 лет

      Из молодых Власов. Есть ещё две девушки, здесь обойдёмся без возраста. При всем громадном уважении к заслугам, но почему нет молодых? © Конов

      0
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      Рейтинг: +1091

      Хейтер Аларм 31 минуту назад

      надеюсь, вопросы задавать будет казанский)

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