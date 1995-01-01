Черчесов 2 июля проведет пресс-конференцию

надеюсь и игроков пригласят, которые не соответствуют уровню, что бы Усы наглядно пальчиком показывал на виновных.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответит на вопросы журналистов в пятницу днем.
Телеканал «Матч ТВ» покажет пресс-конференцию 57-летнего специалиста, начало трансляции – в 12:00 мск.
- На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
- Команда одержала одну победу и дважды проиграла.
- Технический комитет РФС признал работу Черчесова на турнире неудовлетворительной, но выразил ему доверие.