«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Кейна, Пау Торреса и Райса после трансфера Санчо

А 2 место тогда кто занял?
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«Манчестер Юнайтед» планирует приобрести еще нескольких футболистов после покупки полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.
Ранее сообщалось, что «МЮ» заплатит за игрока сборной Англии 85 миллионов евро. Еще 10 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.
После трансфера Санчо «Манчестер Юнайтед» хочет купить нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, защитника «Вильярреала» Пау Торреса и полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса. Все эти игроки входят в шорт-лист главного тренера «МЮ» Уле-Гуннара Сульшера.
- «МЮ» занял 2 место в минувшем сезоне АПЛ.
- Новый сезон АПЛ стартует 13 августа.