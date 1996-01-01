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    «Манчестер Юнайтед» хочет подписать Кейна, Пау Торреса и Райса после трансфера Санчо

    «Манчестер Юнайтед» планирует приобрести еще нескольких футболистов после покупки полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

    Ранее сообщалось, что «МЮ» заплатит за игрока сборной Англии 85 миллионов евро. Еще 10 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

    После трансфера Санчо «Манчестер Юнайтед» хочет купить нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, защитника «Вильярреала» Пау Торреса и полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса. Все эти игроки входят в шорт-лист главного тренера «МЮ» Уле-Гуннара Сульшера.

    • «МЮ» занял 2 место в минувшем сезоне АПЛ.
    • Новый сезон АПЛ стартует 13 августа.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: The Guardian

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    Сегодня, 12:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12

      vadikrew 56 минут назад

      А 2 место тогда кто занял?
      Ок, гугл, покажи автору статьи турнирную таблицу

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