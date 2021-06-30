Бенитес – первый тренер за 130 лет, возглавлявший и «Эвертон», и «Ливерпуль»

«Эвертон» объявил о назначении Рафаэля Бенитеса на пост главного тренера клуба.
61-летний испанец стал вторым тренером, возглавлявшим и «Эвертон», и «Ливерпуль».
Первым был Уильям Барклай. С 1888 по 1889-й год он тренировал «Эвертон», а в 1892 году возглавил «Ливерпуль», в котором проработал до 1896 года.
Между назначениями Барклая и Бенитеса во вторые ливерпульские клубы прошло почти 130 лет.
- Соглашение «Эвертона» с Бенитесом рассчитано до 2024 года.
- Ранее фанаты «Эвертона» выразили недовольство назначением Бенитеса, разместив угрожающий баннер перед его домом в графстве Мерсисайд.
- «Эвертон» занял 10 место в минувшем сезоне АПЛ.
Источник: Opta