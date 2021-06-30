Бенитес – первый тренер за 130 лет, возглавлявший и «Эвертон», и «Ливерпуль»

«Эвертон» объявил о назначении Рафаэля Бенитеса на пост главного тренера клуба.

61-летний испанец стал вторым тренером, возглавлявшим и «Эвертон», и «Ливерпуль».

Первым был Уильям Барклай. С 1888 по 1889-й год он тренировал «Эвертон», а в 1892 году возглавил «Ливерпуль», в котором проработал до 1896 года.

Между назначениями Барклая и Бенитеса во вторые ливерпульские клубы прошло почти 130 лет.