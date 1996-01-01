Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    2 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    3 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?

    Бенитес – первый тренер за 130 лет, возглавлявший и «Эвертон», и «Ливерпуль»

    «Эвертон» объявил о назначении Рафаэля Бенитеса на пост главного тренера клуба.

    61-летний испанец стал вторым тренером, возглавлявшим и «Эвертон», и «Ливерпуль».

    Первым был Уильям Барклай. С 1888 по 1889-й год он тренировал «Эвертон», а в 1892 году возглавил «Ливерпуль», в котором проработал до 1896 года.

    Между назначениями Барклая и Бенитеса во вторые ливерпульские клубы прошло почти 130 лет.

    • Соглашение «Эвертона» с Бенитесом рассчитано до 2024 года.
    • Ранее фанаты «Эвертона» выразили недовольство назначением Бенитеса, разместив угрожающий баннер перед его домом в графстве Мерсисайд.
    • «Эвертон» занял 10 место в минувшем сезоне АПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:55
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86925
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66624
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru