Бенитес – новый главный тренер «Эвертона»

Эвертон хотел пригласить С. Черчесова, но узнал, что РФС его не отпускает из сборной России, пришлось назначить Бенитеса
«Эвертон» объявил о назначении Рафаэля Бенитеса на пост главного тренера клуба.
Соглашение с 61-летним испанцем рассчитано до 2024 года.
- Ранее фанаты «Эвертона» выразили недовольство назначением Бенитеса, разместив угрожающий баннер перед его домом в графстве Мерсисайд.
- Болельщики не хотели видеть в команде тренера, ранее возглавлявшего принципиального соперника «Эвертона» – «Ливерпуль».
- «Эвертон» занял 10 место в минувшем сезоне АПЛ.