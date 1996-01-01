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    Бенитес – новый главный тренер «Эвертона»

    «Эвертон» объявил о назначении Рафаэля Бенитеса на пост главного тренера клуба.

    Соглашение с 61-летним испанцем рассчитано до 2024 года.

    • Ранее фанаты «Эвертона» выразили недовольство назначением Бенитеса, разместив угрожающий баннер перед его домом в графстве Мерсисайд.
    • Болельщики не хотели видеть в команде тренера, ранее возглавлявшего принципиального соперника «Эвертона» – «Ливерпуль».
    • «Эвертон» занял 10 место в минувшем сезоне АПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Эвертона»

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    Сегодня, 17:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +18756

      vladimir-7 1 час назад

      Эвертон хотел пригласить С. Черчесова, но узнал, что РФС его не отпускает из сборной России, пришлось назначить Бенитеса

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