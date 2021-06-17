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    Sport24: «Вильярреал» отказался подписывать Иосифова. Он стал свободным агентом

    «Вильярреал» отказался от идеи подписания полузащитника Никиты Иосифова, несмотря на предварительную договоренность между сторонами, сообщает Sport24.

    Этим летом 20-летний хавбек стал свободным агентом. «Локомотив» не стал продлевать контракт с Иосифовым, срок которого истек 1 июня.

    Ранее Metaratings сообщал, что «Локомотив» предложил Иосифову зарплату в размере 200 тысяч евро в год, однако отец игрока запросил в два раза больше. Из-за этого переговоры о продлении контракта были прекращены.

    • Иосифов – воспитанник «Локомотива».
    • За основную команду он провел шесть матчей, все – в текущем сезоне.
    • Контракт игрока с клубом истекает 31 мая.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии7
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      Рейтинг: +18432

      vladimir-7 1 час назад

      Локомотив поступил мудро, а жадный папа Иосифов-старший теперь будет
      хрен без соли и хлеба доедать.

      0
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      Рейтинг: +18432

      vladimir-7 > vladimir-7 53 минуты назад

      Кстати, Вильярреал, тоже всё правильно сделал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +552

      aubergine 1 час назад

      Почти полтора ляма деревянных в месяц, да норм зарплата) Чего его бате не понравилось? Или его Сычёв укусил и это заразно?

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      Рейтинг: +1147

      Atom2020 1 час назад

      Теперь на завод пойдет?

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      Рейтинг: +10928

      DeStar 1 час назад

      отец запросил) а друзья там не подкатывали на офис?

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      Рейтинг: +2535

      Бухбух 1 час назад

      Батя запросил зарплату в 2 раза больше. А кого на работу-то принимают?

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      Рейтинг: +15179

      derrik2000 1 час назад

      Ну, и кто сейчас подсуетится его подписать?
      Паренёк-то неплохой... весьма неплохой...

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