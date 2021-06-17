Sport24: «Вильярреал» отказался подписывать Иосифова. Он стал свободным агентом

Локомотив поступил мудро, а жадный папа Иосифов-старший теперь будет
хрен без соли и хлеба доедать.
«Вильярреал» отказался от идеи подписания полузащитника Никиты Иосифова, несмотря на предварительную договоренность между сторонами, сообщает Sport24.
Этим летом 20-летний хавбек стал свободным агентом. «Локомотив» не стал продлевать контракт с Иосифовым, срок которого истек 1 июня.
Ранее Metaratings сообщал, что «Локомотив» предложил Иосифову зарплату в размере 200 тысяч евро в год, однако отец игрока запросил в два раза больше. Из-за этого переговоры о продлении контракта были прекращены.
- Иосифов – воспитанник «Локомотива».
- За основную команду он провел шесть матчей, все – в текущем сезоне.
- Контракт игрока с клубом истекает 31 мая.