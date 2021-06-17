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  • Sport24: «Вильярреал» отказался подписывать Иосифова. Он стал свободным агентом

Sport24: «Вильярреал» отказался подписывать Иосифова. Он стал свободным агентом

17 июня 2021, 12:59
10

«Вильярреал» отказался от идеи подписания полузащитника Никиты Иосифова, несмотря на предварительную договоренность между сторонами, сообщает Sport24.

Этим летом 20-летний хавбек стал свободным агентом. «Локомотив» не стал продлевать контракт с Иосифовым, срок которого истек 1 июня.

Ранее Metaratings сообщал, что «Локомотив» предложил Иосифову зарплату в размере 200 тысяч евро в год, однако отец игрока запросил в два раза больше. Из-за этого переговоры о продлении контракта были прекращены.

  • Иосифов – воспитанник «Локомотива».
  • За основную команду он провел шесть матчей, все – в текущем сезоне.
  • Контракт игрока с клубом истекает 31 мая.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Локомотив Вильярреал Иосифов Никита
Комментарии (10)
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derrik2000
1623924837
Ну, и кто сейчас подсуетится его подписать? Паренёк-то неплохой... весьма неплохой...
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Бухбух
1623925429
Батя запросил зарплату в 2 раза больше. А кого на работу-то принимают?
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DeStar
1623925687
отец запросил) а друзья там не подкатывали на офис?
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Atom2020
1623925792
Теперь на завод пойдет?
Ответить
aubergine
1623926115
Почти полтора ляма деревянных в месяц, да норм зарплата) Чего его бате не понравилось? Или его Сычёв укусил и это заразно?
Ответить
vladimir-7
1623926153
Локомотив поступил мудро, а жадный папа Иосифов-старший теперь будет хрен без соли и хлеба доедать.
Ответить
Лфшт
1623938906
Плять кто это такой??! За что ему вообще хоть какую то зарплату платить!!!
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Korsar_03
1623942956
Недолго музыка играла. Есть такая поговорка хорошая "лучше синица в руках, чем журавль в небе". И самое худшее в футболе - это когда папа и мама лезут в карьеру сына
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