Sport24: «Вильярреал» отказался подписывать Иосифова. Он стал свободным агентом

«Вильярреал» отказался от идеи подписания полузащитника Никиты Иосифова, несмотря на предварительную договоренность между сторонами, сообщает Sport24.

Этим летом 20-летний хавбек стал свободным агентом. «Локомотив» не стал продлевать контракт с Иосифовым, срок которого истек 1 июня.

Ранее Metaratings сообщал, что «Локомотив» предложил Иосифову зарплату в размере 200 тысяч евро в год, однако отец игрока запросил в два раза больше. Из-за этого переговоры о продлении контракта были прекращены.