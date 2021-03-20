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    Metaratings: «Локомотив» предложил Иосифову 25 миллионов рублей подъемных. Отец игрока запросил в два раза больше

    «Локомотив» хотел бы продлить контракт с полузащитником Никитой Иосифовым. Ему предложены подъемные в размере 25 миллионов рублей. Сам новый контракт, подготовленный клубом, рассчитан на три года. Зарплата – 200 тысяч евро в год.

    Однако сторона футболиста в лице отца запросила в два раза больше. Из-за этого переговоры не продвигаются, и Иосифов, вероятно, покинет «Локомотив».

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    Источник: Metaratings

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    20.03.2021 21:15
    Комментарии9
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      Рейтинг: +4086

      maygli 1 минуту назад

      Получал 120 тыс. рэ в месяц и всё устраивало, играл. Сейчас ему предлагают 1,5 ляма в месяц + разово 25 лямов и это мало?!? Я чего-то не понимаю.
      Ну пусть тогда едет в свой Тамбов.

      0
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      Рейтинг: +12215

      JTherry 16 минут назад

      ох, уж эти родители, пытающиеся работать агентами у своих детей-футболистов... кроме жажды быстрой наживы здесь и сейчас, ровным счетом - ничего...

      1
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      Рейтинг: +448

      Hoahin 26 минут назад

      жажда фраера погубит

      1
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      Рейтинг: +1013

      Sedoi_Goblin 34 минуты назад

      Давай,Буратино! Проси больше,чем пять золотых! Переходи в Вильярреал и мы про тебя больше не услышим.. Процентов на 80 точно..

      1
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      Рейтинг: +733

      Юрэс 1 час назад

      Футбалёры ВАЩЕ А...... ЛИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!?
      они с какой каметы????????

      2
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      Рейтинг: +216

      orlovcar 1 час назад

      папаша поймал звезду

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +10270

      ilichkadr > orlovcar 1 час назад

      Зто не звезда, а человеческая жадность.
      P.S. Как бы потом не пошла игра у игрока, но подъемные возврату не подлежат.

      4
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      Рейтинг: +780

      Хейтер Аларм 2 часа назад

      Как можно одновременно быть воспитанником 2 клубов?

      1
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      Рейтинг: +1529

      VGreen > Хейтер Аларм 1 час назад

      воспитываться в двух клубах

      1
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