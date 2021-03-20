Metaratings: «Локомотив» предложил Иосифову 25 миллионов рублей подъемных. Отец игрока запросил в два раза больше

«Локомотив» хотел бы продлить контракт с полузащитником Никитой Иосифовым. Ему предложены подъемные в размере 25 миллионов рублей. Сам новый контракт, подготовленный клубом, рассчитан на три года. Зарплата – 200 тысяч евро в год.
Однако сторона футболиста в лице отца запросила в два раза больше. Из-за этого переговоры не продвигаются, и Иосифов, вероятно, покинет «Локомотив».
- Нынешний контракт Иосифова истекает летом. По нему игрок получает 120 тысяч рублей в месяц.
- Футболистом интересуется «Вильярреал».
- Иосифов – воспитанник «Локомотива» и «Спартака».
Источник: Metaratings