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  • Metaratings: «Локомотив» предложил Иосифову 25 миллионов рублей подъемных. Отец игрока запросил в два раза больше

Metaratings: «Локомотив» предложил Иосифову 25 миллионов рублей подъемных. Отец игрока запросил в два раза больше

20 марта 2021, 21:15
18

«Локомотив» хотел бы продлить контракт с полузащитником Никитой Иосифовым. Ему предложены подъемные в размере 25 миллионов рублей. Сам новый контракт, подготовленный клубом, рассчитан на три года. Зарплата – 200 тысяч евро в год.

Однако сторона футболиста в лице отца запросила в два раза больше. Из-за этого переговоры не продвигаются, и Иосифов, вероятно, покинет «Локомотив».

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Локомотив Иосифов Никита
Комментарии (18)
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orlovcar
1616269122
папаша поймал звезду
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Юрэс
1616270195
Футбалёры ВАЩЕ А...... ЛИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!? они с какой каметы????????
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Sedoi_Goblin
1616271952
Давай,Буратино! Проси больше,чем пять золотых! Переходи в Вильярреал и мы про тебя больше не услышим.. Процентов на 80 точно..
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Hoahin
1616272439
жажда фраера погубит
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JTherry
1616273055
ох, уж эти родители, пытающиеся работать агентами у своих детей-футболистов... кроме жажды быстрой наживы здесь и сейчас, ровным счетом - ничего...
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maygli
1616273946
Получал 120 тыс. рэ в месяц и всё устраивало, играл. Сейчас ему предлагают 1,5 ляма в месяц + разово 25 лямов и это мало?!? Я чего-то не понимаю. Ну пусть тогда едет в свой Тамбов.
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inzek
1616280842
в последнее время родные отцы хуже агентов
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Hektor 84
1616295802
Ни куя не делая получает 120000р. У нас больше половины населения страны на минималка целый месяц ишачат. А этот халдей уже не плохое баблище. И при этом ему всё мало и мало. Окуели епт! Российский футбол уже ни что не спасет! С такими запросами....
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Oldtrafford83
1616306606
Круто, занимаешься физ спортом и получаешь 120 косых, вот бы мне так)) А если серьёзно,то кто ты такой чтобы диктовать условия и папа твой жадный олень,думаю перспектив у этого игрока не будет,примеров много!!!
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Рубинище
1616337375
Вот, что лимит делает. ещё ни как ни проявил себя-так то
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