Metaratings: «Локомотив» предложил Иосифову 25 миллионов рублей подъемных. Отец игрока запросил в два раза больше

«Локомотив» хотел бы продлить контракт с полузащитником Никитой Иосифовым. Ему предложены подъемные в размере 25 миллионов рублей. Сам новый контракт, подготовленный клубом, рассчитан на три года. Зарплата – 200 тысяч евро в год.

Однако сторона футболиста в лице отца запросила в два раза больше. Из-за этого переговоры не продвигаются, и Иосифов, вероятно, покинет «Локомотив».