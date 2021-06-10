Джикия: «Обидно, что Тедеско ушел. Есть грусть»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия сожалеет, что главный тренер Доменико Тедеско покинул команду. Его сменил Руй Витория.

«Обидно, что Тедеско ушел. Есть грусть. С ним были очень хорошие отношения. Я бы еще поработал с ним с удовольствием», – сказал Джикия.

Тедеско проработал в «Спартаке» с 2019 по 2021 год.

Он вывел клуб в Лигу чемпионов по итогам минувшего сезона.

Следующим клубом Тедеско может стать «Фенербахче».

Тедеско: «Очень благодарен Зареме. Высоко ценю ее мнение»