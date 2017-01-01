Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    2 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?

    Тедеско: «Очень благодарен Зареме. Высоко ценю ее мнение»

    Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поблагодарил жену владельца клуба Леонида Федуна Зарему Салихову. Она поддерживала немца.

    – В последнее время информационное пространство разрывает Зарема Салихова, которая вышла из совета директоров «Спартака» в знак протеста против назначения Руя Витории. Как оцениваете эту ситуацию?

    – Могу сказать на эту тему только то, что Зарему и ее мнение очень высоко ценю. Она всегда поддерживала меня в «Спартаке» – в том числе в сложные периоды. За это ей очень благодарен.

    • Тедеско проработал в «Спартаке» с 2019 по 2021 год.
    • Он вывел клуб в Лигу чемпионов по итогам минувшего сезона.
    • Следующим клубом Тедеско может стать «Фенербахче».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:38
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86194
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66066
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru