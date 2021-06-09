Тедеско: «Очень благодарен Зареме. Высоко ценю ее мнение»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поблагодарил жену владельца клуба Леонида Федуна Зарему Салихову. Она поддерживала немца.

– В последнее время информационное пространство разрывает Зарема Салихова, которая вышла из совета директоров «Спартака» в знак протеста против назначения Руя Витории. Как оцениваете эту ситуацию?

– Могу сказать на эту тему только то, что Зарему и ее мнение очень высоко ценю. Она всегда поддерживала меня в «Спартаке» – в том числе в сложные периоды. За это ей очень благодарен.